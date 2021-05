Aufregung in Langley

Bewaffneter Angreifer vor CIA-Hauptquartier angeschossen

04.05.2021, 08:59 Uhr | AFP

Sicherheitskräfte in Langley: Der Angreifer wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Quelle: Reuters)

Ein Mann hat versucht, mit seinem Auto die Tore des Hauptquartiers des US-Geheimdienstes zu passieren. Als klar geworden ist, dass er zudem bewaffnet war, reagierten die Sicherheitskräfte sofort.

Vor dem CIA-Hauptquartier nahe der US-Hauptstadt Washington haben Sicherheitsbeamte einen bewaffneten Angreifer angeschossen. Dieser hatte am Montagnachmittag versucht, mit einem Auto durch das äußerste Tor der Geheimdienstzentrale zu fahren, wie die US-Bundespolizei FBI mitteilte. Der Angreifer sei verwundet und in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Sicherheitskräfte hätten nach dem versuchten Eindringen auf das CIA-Gelände mehrere Stunden mit dem Täter verhandelt. Dem FBI zufolge stieg dieser "mit einer Waffe aus seinem Fahrzeug aus und wurde von den Sicherheitsbeamten angegriffen". Das CIA-Hauptquartier oder die Beschäftigten seien mit Ausnahme der Sicherheitskräfte nicht betroffen gewesen, hatte ein CIA-Sprecher zuvor mitgeteilt.

Die Sicherheitsvorkehrungen am CIA-Sitz in Langley im US-Bundesstaat Virginia waren in den vergangenen Jahren verschärft worden.