Nach Notlandung

Trump sammelt Spenden für neuen Jet

12.03.2022, 02:34 Uhr | t-online, wan

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump versucht offenbar Spenden für ein neues Privatflugzeug zu sammeln. Am vergangenen Samstag musste sein Flieger wegen eines Triebwerkschadens notlanden.

Dem US-Magazin "The Hill" liegt eine E-Mail des Teams von Donald Trump vor, in dem seine Unterstützer um Finanzhilfe für ein neues Flugzeug gebeten werden. Unter dem Titel "Update Trump Force One" wird den Unterstützern des "Save America PAC" erklärt, dass ein neues Flugzeug gebaut werden solle. Trump soll in der E-Mail erklärt haben, dass man schon länger daran arbeite. "Ich kann es gar nicht erwarten, es jedermann zeigen zu können", wird Trump zitiert.

Wegen eines Triebwerkschadens hatte ein Privatflugzeug mit dem früheren US-Präsidenten Donald Trump an Bord am vergangenen Samstag eine Notlandung hinlegen müssen. Die Maschine kehrte nach dem Start in New Orleans zu dem Flughafen der Stadt im Südstaat Louisiana zurück, wie Trumps Umfeld bestätigt hatte. Sie war Trump offenbar von einem reichen Unterstützer zur Verfügung gestellt worden.

Ein Link in der E-Mail führt zu einer Spendenseite, auf der zu Zuwendungen "in jeder möglichen Höhe" gebeten wird. In seinem ersten Wahlkampf zur US-Präsidentschaft nutzte Trump eine Boeing 757, auf der sein Name in großen Buchstaben geschrieben war. Nach Angaben von "The Hill" stehe die Maschine derzeit unbenutzt auf einem Flughafen im District Orange County.