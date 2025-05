13.46 Uhr: Die neue Bundesregierung soll deshalb investieren und reformieren, so Merz. Die Wettbewerbsfähigkeit soll zum Maßstab der Wirtschafts- und Finanzpolitik werden. Dafür brauche es Investitionen. Die ersten Maßnahmen sollen noch vor dem Sommer auf den Weg gebracht werden. Er kündigt an, dass Unternehmen bis 2028 jährlich 30 Prozent ihrer Anschaffungskosten absetzen können dürfen.

13.49 Uhr: Merz kündigt Investitionen in Infrastruktur, Schulen und Forschung, in "einen modernen Staat und eine digitale Verwaltung" an. "Das alles ist nicht nur ein Gebot wirtschaftspolitischer Vernunft. Dies ist auch der beste Weg, um das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Leistungsfähigkeit unseres Staates und seiner Institutionen wieder zurückzugewinnen – und damit eine Grundvoraussetzung für das Gelingen unserer Demokratie."

13.51 Uhr: Der Bundeskanzler kündigt Gesetzesinitiativen an: Das Innovationsfreiheitsgesetz soll die Freiheit der Forschung verbessern. Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz solle hingegen abgeschafft werden, es sei zum "Inbegriff von Bürokratie und staatlichem Missvertrauen" geworden.

13.53 Uhr: Merz spricht verstärkte Freihandelsinitiativen an: Die EU solle dabei unterstützt werden, "jetzt so viele neue Handelsabkommen wie möglich abzuschließen". Außerdem soll das Mercosur-Abkommen schnell ratifiziert werden.

13.54 Uhr: Der Bundeskanzler kommt auf die Rolle Chinas in der Weltpolitik zu sprechen. In der Wirtschaft bleibe das Land ein wichtiger Partner, sagt der CDU-Chef. Aber man wolle einseitige Abhängigkeiten abbauen. "Wir sehen, dass es in Chinas außenpolitischem Handeln Elemente systemischer Rivalität gibt. Die gewachsene Nähe zwischen Peking und Moskau betrachten wir mit Sorge." Man werde gegenüber China "mit Bestimmtheit dafür eintreten, dass es seinen Beitrag zur Beilegung des Krieges in der Ukraine leistet".

13.56 Uhr: Angesichts von "Systemrivalität und Großmachtpolitik" in der internationalen Ordnung spricht sich Merz dafür aus, Lieferketten zu diversifizieren und Partnerschaften in der Welt auszubauen – vorwiegend mit "dynamischen Volkswirtschaften Asiens". Er spricht Indien, Japan und Indonesien an. Zudem will er außerhalb der EU auch die Zusammenarbeit mit Großbritannien vertiefen.

13.59 Uhr: Merz kommt auf die Klima- und Energiepolitik zu sprechen. Er will an den deutschen und europäischen Klimazielen festhalten. Dafür sollen "neue Wege" eingeschlagen werden: Es solle eine CO2-Bepreisung geben – "ein marktwirtschaftlicher Ansatz, der Anreize setzt".

14 Uhr: Die Energiepolitik solle sich an Bezahlbarkeit, Kosteneffizienz und Versorgungssicherheit orientieren, so Merz. Die Stromsteuer soll gesenkt werden. "Das wird für alle schon kurzfristig spürbar sein." Außerdem kündigt er Entlastung bei den Netzentgelten an.