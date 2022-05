Sprecherin von Joe Biden hört auf – Nachfolgerin steht fest

Ihre bisherige Stellvertreterin Jean-Pierre arbeitete bereits f├╝r die Regierung des fr├╝heren Pr├Ąsidenten Barack Obama. Die 44-J├Ąhrige wurde im franz├Âsischen ├ťberseegebiet Martinique geboren und wuchs in New York auf. Dort studierte sie an der Elite-Universit├Ąt Columbia. Sie sprang bei Pressekonferenzen bereits immer mal wieder f├╝r Psaki ein und begleitete Biden regelm├Ą├čig auf Reisen.

Jen Psaki (r) kommt in Begleitung ihrer Stellvertreterin Karine Jean-Pierre zu einem Presse-Briefing: Jean-Pierre wird Psakis Rolle ├╝bernehmen. (Quelle: Andrew Harnik/dpa-bilder)

Jean-Pierre: "Dies ist ein historischer Moment"

Jean-Pierre wird die erste schwarze und offen homosexuelle Person sein, die dieses Amt bekleidet. "Dies ist ein historischer Moment, und das ist mir nicht entgangen", sagte Jean-Pierre zu ihrer neuen Aufgabe.

In den vergangenen Wochen war immer wieder spekuliert worden, wer Psaki auf dem Posten der Sprecherin folgen k├Ânnte. Neben Jean-Pierre kursierte zum Beispiel auch der Name des Pentagon-Sprechers John Kirby. Psaki holte Jean-Pierre am Donnerstag bei der t├Ąglichen Pressekonferenz im Wei├čen Haus auf die B├╝hne und begl├╝ckw├╝nschte sie. "Sie bringt jahrzehntelange Erfahrung in diese Aufgabe ein", sagte Psaki. Jean-Pierre werde vielen eine Stimme geben und zeigen, was m├Âglich sei, wenn man gro├če Tr├Ąume habe. Beide umarmten sich.