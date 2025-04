Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Mit Donald Trump als US-Präsident verschlechtern sich die transatlantischen Beziehungen in rasanter Geschwindigkeit. Der Historiker Manfred Berg sieht Europa vor der größten Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg.

Seit Donald Trump ins Weiße Haus zurückgekehrt ist, wächst die Unsicherheit in Europa. Während der US-Präsident und seine Regierung ihre "America First"-Politik mit radikalen Maßnahmen vorantreiben, stellt sich die Frage drängender denn je: Wie sollte Europa auf einen US-Präsidenten reagieren, der offen autoritäre Tendenzen zeigt und das transatlantische Bündnis erschüttert?

Der renommierte Historiker Professor Manfred Berg analysiert im Interview die historischen Wurzeln des Trump-Phänomens in den USA, die tiefe Spaltung innerhalb der amerikanischen Gesellschaft und warum Europa sich auf eine neue geopolitische Realität einstellen muss.

t-online: Professor Berg, Donald Trump ist erst wenige Monate im Amt, schon hat er das transatlantische Bündnis erschüttert. Können die Europäer auf bessere Zeiten hoffen, wenn Trumps Zeit im Weißen Haus einmal abgelaufen sein wird?

Manfred Berg: Das goldene Zeitalter der transatlantischen Beziehungen ist endgültig vorbei. Je früher wir das akzeptieren, desto besser. Es ist vollkommen sinnlos, Trumps zweite Amtszeit auszusitzen und auf Besserung zu hoffen, weil möglicherweise künftig wieder ein Demokrat ins Weiße Haus einzieht. Die US-Politik ist extrem volatil, der amerikanische Nationalismus ist eine starke politische Kraft. Darum müssen wir immer wieder damit rechnen, dass extreme nationalistische Kräfte à la Trump die Macht erobern. Wollen wir uns davon abhängig machen? Das wäre ein schwerer Fehler. Wir erleben jetzt die hässliche Seite der USA: Sie sind kein wohlwollendes Imperium mehr, sondern sie fahren den Ellenbogen aus.

Wie ordnen Sie Trump in der Geschichte des amerikanischen Nationalismus ein? Mit "Das gespaltene Haus" haben Sie vergangenes Jahr ein Buch über die Entwicklung der politischen und gesellschaftlichen Spaltung in den USA veröffentlicht.

Trump ist sicher kein "Betriebsunfall" der US-Geschichte. Er ist der Profiteur, nicht der Urheber einer jahrzehntelangen Polarisierung, die dazu geführt hat, dass sich die amerikanischen Parteien und auch die amerikanische Gesellschaft in verfeindete Lager gespalten haben. Im globalen Maßstab betrachtet ist Trump mit seiner "Make America Great Again"-Bewegung wiederum die US-Variante der rechtspopulistischen Welle und der Revolte gegen die Globalisierung, die die politische Kultur in allen westlichen Demokratien in den letzten 20 Jahren massiv verändert haben. Aber in gewisser Hinsicht ist Trump bislang schon ein Unikat.

Inwiefern?

Niemals zuvor haben die Vereinigten Staaten in ihrer Geschichte einen Präsidenten erlebt, der so offen versucht hat, wie ein gewählter Diktator zu regieren. Das will Trump, da sollte sich niemand etwas vormachen. Diese brutale Rücksichtslosigkeit gegenüber der Gewaltenteilung ist ziemlich einzigartig.

Zur Person Manfred Berg, Jahrgang 1959, lehrt Amerikanische Geschichte an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Der Historiker ist unter anderem Experte für die politische Geschichte der USA. 2024 erschien Bergs Buch "Das gespaltene Haus. Eine Geschichte der Vereinigten Staaten von 1950 bis heute", in dem er Gründe und Folgen der Polarisierung innerhalb der Vereinigten Staaten untersucht.

Auch einige von Trumps Vorgängern versuchten, mehr Macht bei der Exekutive zu konzentrieren.

Die Geschichte der amerikanischen Präsidentschaft reicht weit zurück. Wenn wir aufs 19. Jahrhundert blicken, finden wir da nur wenige starke Präsidenten. Der wichtigste von ihnen ist Abraham Lincoln, weil er den Bürgerkrieg gewonnen hat. Die meisten Präsidenten aus dieser Zeit sind aber zu Recht vergessen, weil ein US-Präsident damals relativ wenig Einfluss hatte. Das änderte sich mit der Wende zum 20. Jahrhundert. Präsidenten wie Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson und natürlich Franklin Delano Roosevelt häuften immer mehr Macht bei der Exekutive an, meist im Zusammenhang mit Kriegen. Das setzte sich im Kalten Krieg fort und führte zu der Entwicklung, die der Historiker Arthur Schlesinger 1973 in seinem berühmten Buch "The Imperial Presidency" beschrieben hat.

Das Buch erschien auf dem Höhepunkt der Watergate-Affäre von Richard Nixon.

Das stimmt. Allerdings gibt es einen gewaltigen Unterschied zwischen der Affäre um Richard Nixon und die Vertuschung einer Straftat damals und Donald Trumps Gebaren heute: Als klar wurde, dass Nixon sich des Machtmissbrauchs schuldig gemacht hatte, ist die Führung der Republikanischen Partei ins Weiße Haus gegangen und hat Nixon klipp und klar vor die Wahl gestellt: Rücktritt oder die Republikaner unterstützen die Demokraten bei einem Amtsenthebungsverfahren. Im Vergleich zu Trumps Anschlag auf die US-Verfassung war Richard Nixon ein Waisenknabe.

Heute sind die Republikaner Trump bis auf wenige Ausnahmen treu ergeben.