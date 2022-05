Elon Musk denkt, er werde die Twitter-Sperre gegen den ehemaligen US-Pr├Ąsidenten Donald Trump r├╝ckg├Ąngig machen. Das sagte der Tesla-Chef, der das soziale Netzwerk f├╝r 44 Milliarden Dollar erwerben will, beim "Future of the Car Summit", einer Veranstaltung der "Financial Times" in London. Musk war aus den USA zugeschaltet.