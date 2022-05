Nur wenige Tage nach dem Amoklauf an der Robb Elementary School in Uvalde hat die amerikanische Waffenlobby NRA in Houston, Texas am Freitag ihr Jahrestreffen begonnen. Begleitet wurde der Auftakt von Protesten. Eine Versch├Ąrfung des Waffenrechts scheitert seit Jahren an der grundlegenden Uneinigkeit in dieser Frage zwischen Demokraten und Republikanern.