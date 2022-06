Eigentlich wollte Joe Biden in seinem Haus in Delaware ausspannen. Doch ein Kleinflugzeug sorgte am Samstag f├╝r Alarm ÔÇô der US-Pr├Ąsident musste evakuiert werden.

US-Pr├Ąsident Joe Biden ist wegen des Eindringens eines Privatflugzeugs in den gesperrten Luftraum rund um den Aufenthaltsort des Staatschefs zeitweise in Sicherheit gebracht worden. Ein Vertreter des Secret Service, der f├╝r den Schutz des Pr├Ąsidenten verantwortlich ist, sagte, es habe zu keiner Zeit eine "bedeutende Bedrohung" f├╝r Biden bestanden.

Ein Sprecher der Beh├Ârde erkl├Ąrte, die Maschine sei am Samstagnachmittag (Ortszeit) versehentlich in den Luftraum ├╝ber Rehoboth im Bundesstaat Delaware eingedrungen und sei "sofort hinaus eskortiert worden".

Pilot wird vom Secret Service befragt

Erste Untersuchungsergebnisse zeigten, dass der Pilot des Privatflugzeugs sein Funkger├Ąt nicht richtig eingestellt hatte und sich zudem nicht an die zuvor ver├Âffentlichte Luftraumeinschr├Ąnkung hielt, wie der Secret Service mitteilte. Agenten der Beh├Ârde w├╝rden den Piloten befragen, hie├č es weiter. Biden hielt sich ├╝bers Wochenende in seinem privaten Anwesen im K├╝stenort Rehoboth in seinem Heimat-Bundesstaat auf. Er und First Lady Jill Biden seien nach der Kl├Ąrung der Lage in das Haus zur├╝ckgekehrt, hie├č es.