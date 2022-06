Aktualisiert am 23.06.2022 - 19:00 Uhr

Der US-Bundesstaat New York hatte nach den Massakern der vergangenen Wochen das Waffenrecht versch├Ąrft. Das Oberste US-Gericht macht das nun r├╝ckg├Ąngig.

Gut vier Wochen nach dem schlimmsten US-Schulmassaker seit einem Jahrzehnt hat das Oberste Gericht der USA das Tragen von Schusswaffen in der ├ľffentlichkeit als Grundrecht der B├╝rger eingestuft. Mit den Stimmen von sechs gegen drei Richtern annullierte der Supreme Court am Donnerstag eine Versch├Ąrfung des Waffenrechts im Bundesstaat New York. W├Ąhrend die Waffenlobbygruppe NRA ihren "Sieg" feierte, reagierte US-Pr├Ąsident Joe Biden "tief entt├Ąuscht".