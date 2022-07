Nach Abtreibungsurteil: US-Präsident Biden unterzeichnet Dekret für Schwangerschaftsabbrüche

Aktualisiert am 08.07.2022 - 20:29 Uhr

Der Oberste Gerichtshof hatte das Recht auf Abtreibung gekippt. US-Pr├Ąsident Joe Biden will dagegen angehen ÔÇô per Regierungsdekret.

Zwei Wochen nach der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs zum Abtreibungsrecht will US-Pr├Ąsident Joe Biden die Rechte von Frauen per Regierungsdekret st├Ąrken. "Wir k├Ânnen nicht zulassen, dass ein au├čer Kontrolle geratener Supreme Court, der mit den extremsten Teilen der Republikanischen Partei zusammenarbeitet, uns Freiheiten und pers├Ânliche Unabh├Ąngigkeit nimmt", sagte Biden am Freitag im Wei├čen Haus bei der Unterzeichnung des entsprechenden Erlasses.