Nach Abtreibungsurteil: US-Präsident Biden will Frauenrechte per Dekret stärken

Biden will Recht auf Abtreibung per Dekret st├Ąrken

Ob eine Frau in den USA eine Schwangerschaft abbrechen darf, entscheidet jeder Bundesstaat f├╝r sich. Der US-Pr├Ąsident will die Rechte der Frauen sch├╝tzen.

Zwei Wochen nach der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs zum Abtreibungsrecht will US-Pr├Ąsident Joe Biden die Rechte von Frauen per Regierungsdekret st├Ąrken. "Pr├Ąsident Biden hat deutlich gemacht, dass die einzige M├Âglichkeit, das Recht der Frau auf eine freie Entscheidung zu sichern, darin besteht, dass der Kongress ein entsprechendes Bundesgesetz verabschiedet", teilte das Wei├če Haus am Freitag mit.