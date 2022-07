Oberster Gerichtshof verliert an Zustimmung in Bevölkerung

Nach umstrittenen Entscheidungen ringt der Oberste Gerichtshof in den USA um die Gunst in der Bevölkerung. Man sehe nun den Einfluss Trumps, schätzt eine Expertin.

Dramatischer Zustimmungsverlust in den USA : Der Supreme Court hat im Ansehen der Bevölkerung deutlich gelitten. Eine aktuelle Umfrage der "Marquette Law School" hat herausgefunden, dass nur noch 38 Prozent mit den Entscheidungen einverstanden sind. 61 Prozent der Befragten gaben hingegen an, die Richter zu missbilligen, wie CNN berichtet.

Noch vor einem Jahr seien die Werte andersherum gewesen: Die Zustimmung habe bei etwa 60 Prozent gelegen, die Ablehnung für den Supreme Court bei etwa 40 Prozent. "Ich denke, wir alle machen uns darüber Gedanken. Wir denken darüber nach, wie wir uns untereinander verhalten können, um sicherzustellen, dass die Öffentlichkeit Vertrauen in das hat, was wir tun", sagte Sonia Sotomayor, eines der liberalen Mitglieder des Gerichts, gegenüber NBC News.

So viele konservative Entscheidungen wie seit 1931 nicht mehr

"Dies ist ein sehr konservatives Gericht. Und sie haben offensichtlich keine Angst davor, Präzedenzfälle zu kippen", sagt die Juristin Susan Low Bloch von der Georgetown Universität. Das habe man vor allem in der letzten Sitzungsperiode gesehen. Nach einer Auswertung der "New York Times" fielen dort so viele konservative Entscheidungen wie seit 1931 nicht mehr.