Demnach gaben 18 Prozent der US-Wähler an, dass sie "eher" oder "deutlich eher" für einen Kandidaten stimmen würden, der von Swift unterstützt wird. 17 Prozent gaben an, dass sie mit "geringer Wahrscheinlichkeit" für einen von Swift unterstützten Kandidaten stimmen würden, während 55 Prozent angaben, dass sie weder mehr noch weniger wahrscheinlich dazu bereit wären.

"Sie hat Popkultur, Sport und Wirtschaft beeinflusst"

"Sie hat die Popkultur, den Sport und die Wirtschaft ganzer Regionen der USA beeinflusst", sagte der Kommunikationsberater James Haggerty gegenüber "Newsweek". "Warum also nicht auch Politik und Wahlen?" Auch Donald Trump sei – vor seiner ersten Präsidentschaftskandidatur – vor allem durch die Reality-TV-Show "The Apprentice" bekannt geworden und habe dadurch an Einfluss gewonnen. "Medien und soziale Medien sind heute der zentrale Ordnungsrahmen für das Leben vieler Amerikaner. Und in einer Welt, die von Botschaften überschwemmt wird, sind es die Stimmen der Prominenten, die wirklich Gehör finden", so Haggerty.