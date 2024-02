Ivanka Trump, 42

Ivanka Trump wirkt derzeit zwar eher im Hintergrund. Ihr könnte in einer neuerlichen Trump-Regierung wieder eine wichtige Rolle zukommen. Aktuell dürfte sie für ihren Vater aber auch für dessen Geschäftswelt infrage kommen. Denn Trump muss sich in New York mit seinem großen Unternehmen in einem Hunderte Millionen Dollar schweren Betrugsfall verantworten. Sollte es dem Ex-Präsidenten infolge des bald zu erwartenden Urteils untersagt werden, in New York weiterhin Geschäfte zu machen, könnte Ivanka ins Spiel kommen. Trump könnte seine Tochter womöglich für Geschäftsbereiche einsetzen und damit weiterhin Geld verdienen. Es bleibt ja in der Familie.