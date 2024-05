In New York nähert sich der Prozess gegen Donald Trump seinem Ende. Schon jetzt ist klar: Egal, welches Urteil fallen wird, es wird den US-Wahlkampf beeinflussen und womöglich auch Hollywood.

Nur wenige Schritte vom Strafgericht in der Centre Street in Manhattan entfernt steht eine Reihe glänzend silberner Filmtrucks. Die Sonne im frühlingshaften New York geht gerade unter. Eine Frau mit langen rötlichen Haaren tritt aus der Metalltür eines der parkenden Lastwagen. Was hier gedreht wird? "Es geht um Verschwörungstheorien und Politik, aber das können Sie erst im Jahr 2025 sehen", sagt sie und verschwindet wieder im Innern des großen Wagens. Wie die Serie heißt? Noch einmal streckt sie ihren Kopf heraus und sagt: "Zero Day". Dann schließt sie die Tür.

Die mehr als zehn Filmtrucks in der New Yorker Lafayette Street sind aus Kalifornien gekommen, im Auftrag der Streamingplattform Netflix. In der Politthriller-Serie "Zero Day" (Tag Null) spielt Robert De Niro einen beliebten ehemaligen US-Präsidenten. Einer seiner Gegner ist ein Bösewicht, den die Produktion als "gaunerhaften Unternehmer, Provokateur und Milliardär" beschreibt, der "die dunklen Künste der politischen Manipulation beherrscht".

Entscheidung im realen Leben

Es ist nur ein fiktiver Stoff um Macht und Politik in Krisenzeiten. Doch auch in der realen Welt von Manhattan nähert sich ein Ereignis dem "Tag Null", das begann, als die Dreharbeiten für "Zero Day" in New York zu Ende gingen: In dem echten Gerichtsgebäude gleich neben dem Netflix-Filmset haben sich in den vergangenen Wochen Szenen abgespielt, die ebenfalls die Grenzen der Realität zu sprengen schienen. Im Zentrum dieser wahren Geschichte, die ebenfalls für einen Thriller taugen könnte: ein New Yorker Milliardär und ehemaliger Präsident auf der Anklagebank. Sein Name: Donald Trump.

Die Handlung: Der zur mutmaßlichen Tatzeit 70-jährige New Yorker Milliardär Donald Trump versucht im Jahr 2016, seine vermeintlichen Pornostar- und Playmate-Affären vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Zu Hilfe nimmt er sich seinen befreundeten Klatschblattverleger David Pecker und seinen Assistenten Michael Cohen, einen windigen Anwalt. Ihr gemeinsames Ziel: Der verheiratete Trump soll als gewählter Präsident mit moralisch weißer Weste ins Weiße Haus einziehen, um es den verhassten politischen Eliten des Landes zu zeigen. Es fließt Schweigegeld, damit die Frauen ihre Geschichten für sich behalten und nicht an die Presse geben. Die Zahlungen werden gestückelt per Scheck verschleiert, um Spuren zu verwischen.

So zumindest lautet die Version der anklagenden Staatsanwaltschaft. Sie wirft Trump vor, er habe nicht nur Geschäftszahlen gefälscht, sondern damit auch gegen das Wahlrecht verstoßen und ein Steuerverbrechen begangen. Die Verteidiger des Ex-Präsidenten halten dagegen, die vorgetragenen Indizien und Zeugenaussagen, seien weder hinreichend noch glaubwürdig. Nun, nach sechs Wochen Verhandlung, steht also der "Tag Null" kurz bevor, an dem entschieden wird, ob Trump schuldig oder unschuldig ist.

Fünf mögliche Szenarien