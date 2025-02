Wenige Minuten bis zur Eskalation

Es dauert dann nur wenige Minuten, bis es zur Eskalation im Oval Office kommen sollte. Was heute in Washington geschehen ist, lässt sich nur noch als würdelose Unverschämtheit bezeichnen. Trump und J. D. Vance brüllten Selenskyj geradezu nieder und warfen ihm vor, sich respektlos zu verhalten .

In Wahrheit hatte Selenskyj da gerade lediglich versucht, klarzumachen, dass einem Waffenstillstand mit Putin nicht so einfach zu trauen sei. Er verwies auf Emmanuel Macron und Angela Merkel und die einstigen Minsk-Vereinbarungen. Dann fragte er J. D. Vance von welcher Art von Diplomatie er denn reden würde.

Das war der Moment, in dem der Vizepräsident sich nicht mehr im Griff hatte und ohne Grund laut wurde. Auch Trump schaltete sich ein und brüllte Selenskyj an, er sei in keiner guten Position. "Sie spielen mit dem Dritten Weltkrieg." Es wirkt wie Verhör. Vance bedrängte Selenskyj, er solle sich gefälligst mal bedanken. Er warf ihm vor, Wahlkampf für die Opposition gemacht zu haben. Dass sich Selenskyj bereits viele Male öffentlich bedankt hat in den vergangenen Jahren, ignorierten sowohl der Präsident als auch der Vize.