Bastian Brauns berichtet aus den CNN-Studios in Atlanta

Auch Jill Biden konnte es sichtlich kaum erwarten, bis diese erste Fernsehdebatte nach 90 Minuten endlich zu Ende war. Die First Lady eilte zur Bühne, ging direkt zum Podium, griff mit beiden Händen nach ihrem Ehemann, dem Präsidenten der Vereinigten Staaten, und ließ ihn erst einmal nicht mehr los.

Joe Biden beugte sich langsam zu ihr herunter. Wie in Zeitlupe gingen die beiden zum Bühnenrand. Jill Biden half dem US-Präsidenten dabei, selbst diese eine Stufe nach unten so vorsichtig wie möglich zu nehmen.

Donald Trump wurde an diesem Abend nicht von seiner Ehefrau Melania am Bühnenrand mit Liebkosungen empfangen. Doch selbst die Abwesenheit der ehemaligen First Lady blieb kein Makel, sondern eine Stärke von Bidens Gegner. Donald Trump ging selbstbewusst und starken Schrittes ganz alleine von der Bühne.