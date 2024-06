Da kommt was auf uns zu

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

7.500 Kilometer liegen zwischen Atlanta und Berlin. Was in der Hauptstadt des amerikanischen Ostküstenstaates Georgia geschieht, interessiert hierzulande normalerweise allenfalls Base- und Footballfans. Anders in diesen Stunden: Im Studio des Fernsehsenders CNN haben US-Präsident Joe Biden und sein Herausforderer Donald Trump bei ihrem ersten TV-Duell im diesjährigen Wahlkampf die Klingen gekreuzt. Unser Korrespondent Bastian Brauns war vor Ort dabei, unsere Nachtredaktionschefin Anna-Lena Janzen und ihr Team in Übersee sowie Außenpolitikredakteur Patrick Diekmann haben die anderthalbstündige Debatte verfolgt. Sie alle haben in die Tasten gegriffen, um Ihnen heute alles Wissenswerte zu servieren.

Wer ab Januar 2025 im Weißen Haus sitzt, ist nicht nur wichtig für 333 Millionen Amerikaner, sondern auch für 450 Millionen EU-Bürger, darunter 83 Millionen Deutsche. Wer die mächtigste Wirtschaftsnation und die gewaltigste Militärmaschine der Welt anführt, kann rund um den Globus seinen Willen durchsetzen. Was den wohlstandsverwöhnten und etwas bequem gewordenen Deutschen im Falle eines Trump-Wahlsiegs drohen könnte, ist hinlänglich beschrieben worden und soll hier heute Morgen nicht wiederholt werden.

Stattdessen treibt mich eine andere Frage um: Wie kommt es, dass so viele Menschen sich von den etablierten politischen Kräften abwenden und meinen, ein Knallfrosch mit Logorrhöe könne ihr Leben verbessern? Im Hinblick auf die USA ist dazu ebenfalls schon eine Menge publiziert worden, können Sie alles in unseren Tagesanbrüchen und Podcasts nachlesen und -hören. Aber die Faszination für Systemsprenger haben die Amis ja nicht exklusiv. Auch hierzulande haben viele Menschen die Nase gestrichen voll von den etablierten Parteien und Politikern, wie die Europawahl gezeigt hat. Auch darüber ist viel geschrieben worden: die multiplen Krisenerfahrungen, gesellschaftliche Spaltung, medialer Alarmismus und so weiter. Aber dass sich so viele Menschen in einer Demokratie, die doch vom Mitmachen lebt, vom Staat und seinen Repräsentanten abwenden, das konnte ich mir bis vorgestern Abend nicht recht erklären.

Da traf ich einen lieben Freund aus Sachsen. Er tickt wie ich, er teilt meinen Humor und viele meiner Meinungen, aber er macht ganz andere Alltagserfahrungen als ich. Seine Antwort auf meine Frage war kurz (und ich bitte die Ausdrucksweise zu entschuldigen): Viele Leute fühlen sich verarscht. Die sind nicht rechtsradikal oder sonst wie behämmert, aber sie haben den Eindruck, dass sich ihr Heimatland seit Jahren in die falsche Richtung entwickelt und sie dabei unter die Räder kommen.

Vereinfacht gesagt sehen diese Menschen die gegenwärtige Lage so: Im Berliner Regierungsviertel schmieden Politiker große Pläne, die sie per Gesetz durchsetzen – aber vergessen dabei, alle Bürger zu berücksichtigen und mitzunehmen. Mal ist es die Entscheidung, Hunderttausende Flüchtlinge ins Land zu lassen, mal die fixe Idee, fürs Klima alte Heizungen auszubauen. Mal schütten sie Steuermilliarden an Leute aus, die nicht arbeiten können (oder wollen), nennen das Bürgergeld und übersehen dabei einen Knackpunkt: Hart arbeitende Menschen, die all das Steuergeld erwirtschaften, finden es befremdlich, dass viele der Alimentierten kaum weniger komfortabel leben als sie selbst – vom Urlaub übers Auto bis zum schicken Smartphone.

Dann der Krieg in der Ukraine: Da scheinen manche Spitzenpolitiker bei ihrer Forderung nach immer mehr Waffen und einer Wiedereinsetzung der Wehrpflicht zu vergessen, dass sich viele Mütter und Väter ernsthaft um ihre Söhne sorgen, die – wer kann das in diesen Zeiten schon ausschließen? – im Falle einer Eskalation womöglich in den Krieg ziehen müssten. Wer so denkt, dem kann es durchaus sauer aufstoßen, wenn der Talkshow-Stratege Toni Hofreiter oder der kinderlose Bundeskanzler der Ukraine "bedingungslose Unterstützung" versprechen. Während im Übrigen mehr als 250.000 ukrainische Männer im wehrfähigen Alter in Deutschland leben, statt in ihrer Heimat zu kämpfen.

"Die Leute sehen diese Widersprüche", sagte mein Freund. "Umso mehr empfinden sie die Politiker als abgehoben und fühlen sich nicht mitgenommen. Dabei lernt man das doch in jedem Management-Seminar: Bei einem Change-Prozess muss man alle Beteiligten integrieren, wenn er erfolgreich sein soll. Und was sind denn Klima-, Ukraine- und Migrationspolitik, wenn nicht riesige Change-Prozesse?"

Ich nahm einen Schluck von meinem Bier und nickte. Stimmt schon, in außergewöhnlichen Zeiten braucht es mehr als 08/15-Kommunikation. Da reicht es nicht, sich zu Lanz und Maischberger zu setzen oder Phrasen abzusondern, die keiner so recht versteht. "Wobei, die Ampel hat doch Bürgerräte initiiert," fiel mir ein, "und der Scholz macht regelmäßig Bürgergespräche!" Mein Freund lachte, und auch ich kam ins Grübeln: Wie viele Leute erreichen sie damit, ein paar hundert? Selbst wenn es ein paar tausend wären, sind es immer noch zu wenige. Jedenfalls nicht genug, wenn sich vielerorts noch nicht einmal mehr SPD-Mitglieder zu ihrem Kanzler bekennen wollen.

Dieses Gespräch im Kopf, stieß ich gestern auf eine Studie. "Zukunft, Demokratie, Miteinander" heißt sie und versucht ebenfalls zu erklären, warum so viele Bürger sich in der gegenwärtigen Krisenzeit abgehängt fühlen. Darin stehen bemerkenswerte Sätze, die ich mir zu zitieren erlaube:

"Es ist plausibel, dass derzeit Rechtspopulisten die negative gesellschaftliche Lage für sich nutzen können, indem sie an breit geteilte Empfindungen von Ungerechtigkeit, Nicht-Gehört-Werden und politischer Stagnation anknüpfen. Wo der Missmut in der Breite wächst, wächst im Schlepptau auch die potenzielle Zahl derer, die sich offen zu den Rechtspopulisten bekennen."

Und weiter: "Wichtig ist deshalb, dass die relevanten Akteure in Politik, Zivilgesellschaft und Medien möglichst nuanciert wissen, wer in der Bevölkerung da gerade zur Unterstützung der AfD neigt – und aus welchen Motiven heraus. Um es offen zu sagen: Ein pauschales Urteil über diese Menschen ist nicht hilfreich für das Entwickeln effektiver Gegenstrategien. (…) Die Wütenden stellen mit 41 Prozent AfD-Wahlabsicht ganz eindeutig den 'harten Kern' der AfD-Unterstützung. Die mit der Politik unzufriedenen Enttäuschten (26 Prozent) und die politisch wenig gefestigten Pragmatischen (17 Prozent) folgen in erkennbarem Abstand."

Und dann: "Für die Wütenden charakteristisch ist ihr konsistent nationalistisches Weltbild. Dieses liegt bei Enttäuschten und Pragmatischen in dieser Form nicht vor: Ein etwaiger Fokus auf nationale Identität ist bei ihnen im Vergleich deutlich geringer ausgeprägt. Vielmehr dominieren Gefühle der Desorientierung und vor allem des Misstrauens, der Bezugslosigkeit gegenüber politischen Institutionen. Gerade bei den Enttäuschten kommen massive soziale Sorgen hinzu, die in der Tat mit Abwehrreflexen nach außen einhergehen."