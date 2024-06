Schüsse in Fitnessstudio: Täter flieht

Beim ersten TV-Duell standen sich Trump und Biden unversöhnlich gegenüber. Für einen der beiden wurde es ein desaströser Abend. In seiner Partei brach offenbar Panik aus.

Es war kein freundliches Aufeinandertreffen. Keine Begrüßung zwischen den beiden. Kein Handschlag. Donald Trump und Joe Biden betraten die Bühne im Studio von "CNN" als grimmige Kontrahenten. Es entwickelte sich nichts weniger als eine verbale Rauferei zwischen zwei Politstars.

Schon nach zwanzig Minuten kam es zwischen den beiden Präsidentschaftsbewerbern erstmals zu einem heftigen Schlagabtausch, obwohl das Mikrofon des jeweils anderen während der Redezeit des Kontrahenten abgeschaltet war. "Punkt. Punkt. Punkt", regte sich Biden über die Aussagen Trumps zum Abtreibungsrecht auf. Der hatte dem Amtsinhaber unterstellt, mit der liberalen Abtreibungspolitik dazu beizutragen, Babys zu töten. Trumps Augen blitzten. Er wirkte unbeeindruckt von den Angriffen des 81-jährigen Biden.

Es war ein Kampf in der TV-Arena, der von nun an mit immer härteren Bandagen geführt wurde.

1. Highlight: Trump setzt den ersten harten Punch

Als es um das Thema Migration ging, wurde es erstmals richtig hitzig. Das Thema gilt als wahlentscheidend unter Experten. Auf die Frage, was er im Hinblick auf Migration zu tun gedenkt, lobte Biden zunächst seine bisherige Politik, um dann verschiedene politische Maßnahmen aufzuzählen, wie er der Migrationskrise begegnen will. Biden vernuschelte dabei seine Ausführungen am Ende ein wenig. Trump nutzte diese Gelegenheit sofort.

Wie ein Boxer, der eine Schwäche in der Deckung des Gegners ausgemacht hatte, setzte er zu einer harten Rechten an. "Ich weiß nicht, was er am Ende dieses Satzes gesagt hat. Und ich glaube, er selbst weiß es auch nicht", spottete Trump über seinen Widersacher. Biden machte große Augen. Widersprechen konnte er nicht, sein Mikrofon war abgeschaltet.

"Wir haben doch gar keine Grenzen mehr", fuhr Trump fort. "Leute kommen hier rein und killen unsere Bürger. Sie [die Demokraten] nennen es migrantische Kriminalität, ich nenne es: Biden-Migranten-Kriminalität. Wir sind wirklich ein unzivilisiertes Land geworden, weil er die Grenzen geöffnet hat. Er hat die Grenzen geöffnet".

Trump war jetzt im Vorwärtsgang, Biden hing in den Seilen. Der Herausforderer deckte seinen Kontrahenten geradezu mit verbalen Tiefschlägen ein. Biden wirkte angezählt.

2. Highlight: Biden kontert: "Sie sind ein Verlierer"

Biden: "Alles, was er sagt, ist eine Lüge." Dann zählte er die Errungenschaften seiner Amtszeit auf, zitierte unter anderem einen hochrangigen General, die über Trump sagte, er hätte die US-Militärs als "Nervensägen und Verlierer" gescholten. Biden hingegen, gab diese Beschimpfung zurück. "You're the sucker, you're the loser" ("Sie sind die Nervensäge, Sie sind der Verlierer").

Trump wollte das nicht so stehen lassen: "Unsere Militärs können diesen Typen nicht leiden, sie halten ihn für den schlechtesten Oberbefehlshaber aller Zeiten", sagte der 78-Jährige und versicherte, dass er dies aus sicherer Quelle wisse. "Ich habe niemals so viel Schwachsinn gehört, ganz ehrlich", erwiderte Biden.

Dann setzte Biden zu einem Tiefschlag an. "Was haben sie denn gemacht?", fragte Biden rhetorisch. "Sie hatten Sex mit einem Pornostar, sogar während ihre Frau schwanger war." Trump wirkte kurz überrascht von dem Angriff, er schüttelte sich kurz und konterte dann. "Erstens, ich hatte niemals Sex mit einem Pornostar", insistierte er. Mehr sagte er zu dem Thema konkret nicht. Kein Wort zu seiner Familie oder seiner Ehefrau Melania. Die war übrigens nicht mit nach Atlanta geflogen, um ihrem Mann bei der Debatte beizustehen.

Stattdessen führte der Ex-Präsident aus, wie sehr er die Strafverfolgung der New Yorker Justiz – Trump war von einem Gericht in Manhattan wegen Fälschung von Geschäftsunterlagen und unerlaubter Wahlkampfbeeinflussung verurteilt worden – für eine reine Hetzkampagne der Demokraten sieht. Trump zeichnete sich als Opfer des demokratisch dominierten Justizsystems. Er ging jetzt in die Defensive, nahm die Deckung hoch.

3. Highlight: Biden hat Probleme mit der Aussprache