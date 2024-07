Zur Person

Dan Morain war über mehrere Jahre der verantwortliche Redakteur der Leitartikelseite der kalifornischen Zeitung "The Sacramento Bee". 27 Jahre lang schrieb er außerdem für die "Los Angeles Times". Seit 1992 berichtet er über den US-Kongress. Im Jahr 2021 erschien seine Biografie "Kamala's Way – An American Life". Derzeit arbeitet Morain an seinem zweiten Buch, das sich mit dem Umgang mit psychischer Gesundheit in der amerikanischen Geschichte befasst.