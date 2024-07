Für Biden steht alles auf dem Spiel: Hat sein Auftritt bei der Pressekonferenz beim Nato-Gipfel seine Kandidatur gerettet? US-Medien ziehen unterschiedliche Schlüsse.

Groß angekündigt und von Medienvertretern mit umso größerer Spannung erwartet war die Pressekonferenz des amtierenden US-Präsidenten Joe Biden am Donnerstag am Rande des Nato-Gipfels in Washington, D.C. Seit der desaströsen Debatte vor rund zwei Wochen gegen seinen Herausforderer, den vorherigen US-Präsidenten Donald Trump, zieht die Diskussion um Biden immer größere Kreise. Sein nach Ansicht vieler Beobachter und Kommentatoren zu hohes Alter bestimmt die Debatte, und täglich erscheinen neue Leitartikel in den größten US-Zeitungen, die einen Rückzug Bidens zugunsten eines jüngeren Kandidaten fordern.

Breitgetreten werden zudem Interna von Mitarbeitern aus dem Weißen Haus, die unter Bewahrung ihrer Anonymität sensible Informationen an die Medien durchstechen und somit die Gerüchte um Biden weiter anheizen. Nach dem Auftritt von diesem Donnerstag ist klar: Auch in den kommenden Tagen und Wochen – vielleicht sogar bis zur Wahl – wird Bidens Alter weiterhin eine tragende Rolle im Wahlkampf spielen.

Kommentar zu Bidens Auftritt: Das sagt unser US-Korrespondent.

Zwar konnte Biden wohl einen Totalausfall vermeiden, dennoch stolperte der 81-Jährige nicht nur einmal über seine Worte. Besonders zwei Fauxpas werden den mächtigsten Mann der freien Welt wohl noch länger begleiten. Zum einen stellte Biden den ukrainischen Staatspräsidenten Wolodymyr Selenskyj als Wladimir Putin vor, und seine Vizepräsidentin Kamala Harris bezeichnete er als Trump – seinen erbitterten Rivalen.

Viel ungünstiger hätten die Versprecher wohl nicht ausfallen können: Mit Trump und Putin erwähnte Biden ausgerechnet die Personen, die ihm sowohl innen- als auch außenpolitisch am meisten zu schaffen machen. Für einige Medienvertreter steht daher fest: Biden muss weg.

Die wichtigsten Pressestimmen aus den USA im Überblick:

Apologetische "New York Times"

Die renommierte "New York Times" bewerte Bidens Aufritt als "insgesamt stabiler als die Debatte gegen Mr. Trump". Jedoch habe es einige Momente gegeben, in denen er mit den Wörtern durcheinandergekommen sei. "Seine Stimme war zu Beginn der Pressekonferenz stark, aber wurde im Laufe des Auftritts zunehmend schwächer – jedoch hatte er einige starke Momente", so das US-Blatt. Zudem sei beinahe der Eindruck entstanden, dass Biden "fast schon glücklich war, über etwas anderes zu sprechen als seine kognitiven Fähigkeiten".

Über die verbalen Ausrutscher des Präsidenten schreibt die "New York Times": "Solche Fehler können jeder Person in jedem Alter passieren und müssen nicht notwendigerweise darauf hindeuten, dass jemand außerstande ist, Informationen zu verarbeiten oder Entscheidungen zu treffen." Jedoch befinde Biden sich in einer besonderen Lage. "Vor zwei Wochen hätte man ihm das vielleicht noch durchgehen lassen, aber seit der Debatte sind die Mikroskope ausgefahren", so die Zeitung.

Lobendes "Wall Street Journal"

Auch das "Wall Street Journal" bewertet den Auftritt Bidens als wesentlich stärker als bei der Debatte gegen Trump. "Der Präsident sprach für etwa eine Stunde, zwar mit einigen Fehlern, aber insgesamt wirkte er nachhaltig anders als der Kandidat, der vor zwei Wochen debattierte. Jedoch ist es für ihn womöglich schon zu spät, [um das Ruder herumzureißen]."

Auch Bidens große Erfahrung und sein Wissen lobte die US-Zeitung: "Biden stellte einmal mehr sein enzyklopädisches Wissen über Außenpolitik zur Schau, als er über die Lage in der Ukraine oder Israel sprach." Jedoch bleibt es laut dem "Wall Street Journal" fraglich, ob Biden Skeptiker in seiner eigenen Partei mit seinem Auftritt beruhigen konnte.

"New York Post" hält Biden für untauglich und unehrlich

Deutlich kritischer kommentierte hingegen die "New York Post" den Auftritt Bidens. Laut der US-Zeitung habe Biden wohl genug getan, um weiterhin der Kandidat der Demokraten zu bleiben, was "eine fatale Nachrichten für alle Demokraten" sei. Ferner sei der Großteil von Bidens außenpolitischen Antworten "kompletter Quatsch" gewesen. In den wenigen Momenten, in denen Biden Fragen kohärent beantwortet habe, "hat er gelogen", so die "New York Post".