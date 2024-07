Warnstufe Rot in Urlaubsregion: Hitzerekord

Sängerin kündigt lange Auszeit an

Mutter und Sohn sterben in Gardasee

Kaum jemand manipuliert die Kameras so wirkungsvoll wie Donald Trump. Aus seinem Repertoire sticht eine Angewohnheit heraus. Sie könnte ihn tatsächlich ins Weiße Haus tragen.

Schüsse fallen, Blut fließt, der Mann auf dem Podium wird von Sicherheitsbeamten weggebracht. In dem Moment hebt er die Faust, ruft der Menge zu: "Kämpft!" ("Fight!"). Was wie eine Szene aus einem Hollywood-Blockbuster klingt, ist ein Moment, der wohl in die Geschichte eingehen wird.

Kein Wunder, dass sich Tage später die ersten Trump-Fans ebendiese Geste unter die Haut ritzen lassen, mit schwarzer Tinte, mehr oder weniger gut getroffen. Aber was hübsch ist, liegt ja im Auge des Betrachters. Da ist sie jedenfalls: Trumps Faust.

75 Sekunden, nachdem der Attentäter auf ihn geschossen hatte, und bevor ihn die Secret-Service-Beamten wegzerren, reagiert Donald Trump mit dieser Geste. Der emporgereckten Faust, Trumps Standardgeste seit Jahren. Er zeigt sie bei vielen Auftritten – und seit seiner gescheiterten Wiederwahl im Jahr 2020 immer häufiger.

An diesem Tag in Butler, Pennsylvania, hat er sie endgültig zum Denkmal erhoben – auch Dank des des Pulitzer Preisträgers Evan Vucci und dessen Bild vom Attentat, das auf einem schmalen Grat von Fiktion und Wirklichkeit balanciert: Das Blut an Trumps Gesicht, die US-Flagge, die majestätisch den strahlend blauen Himmel füllt, und die emporgereckte Faust des Präsidentschaftskandidaten; das alles wirkt beinahe inszeniert, wie gestellt.

Vuccis kaum begreifbare Aufnahme ist die ultimative Ästhetisierung des Attentats auf Donald J. Trump. Und zugleich seine Kanonisierung als politischer Märtyrer.

Fast könnte man meinen, der 78-jährige Republikaner hätte sich auf diesen Moment vorbereiten können, hätte das alles in einem Akt sinistrer Wahlkampf-Inszenierung geplant. Natürlich war es nicht so. Vorbereiten konnte Trump sich dennoch. Denn die Geschichte der politischen Fotografie ist reich an Protestbildern. Und Trump ist ein Mann der Bilder. Er weiß genau, wie man sich inszeniert, wo die Objektive sind und in welchem Licht der gepuderte Teint noch etwas lebendiger erscheint.

Gewinnt Trump wegen dieses Fotos?

In diesem entscheidenden Moment, kurz nachdem die Kugeln aus dem halbautomatischen Gewehr des Schützen an ihm vorbeigeflogen sind und ihm ein Ohr aufgerissen haben, als er haarscharf mit dem Leben davon gekommen ist, macht er diese Geste. Eine Instinkt-Geste, von der Gotthold Ephraim Lessing gesagt hätte, sie sei der "fruchtbare Augenblick": Das Drama eingefangen auf seinem Höhepunkt, aber noch nicht entschieden. Das Schicksal des Protagonisten bleibt ambivalent. Es kann in die eine wie die andere Richtung gehen.

In welche Richtung es nach dieser ikonischen Aufnahme vom Attentat auf Trump nun mit dem US-Präsidenten gehen wird, scheint nach Ansicht von Kommentatoren klar: Trump wird die Wahl im November gewinnen. Auch wegen dieses Fotos.

Tatsächlich können Bilder nicht nur Geschichte schreiben. Sie können sie auch verändern. Das Bild des Attentats auf John F. Kennedy im Dezember 1963 ging um die Welt. Wie der Präsident, tödlich getroffen von einem Projektil, im Fond des offenen Lincoln zusammensackt und die First Lady im pastellfarbenen Kleid panisch auf den Kofferraum klettert, während ein Sicherheitsagent die Hand nach ihr streckt.

Ironie der Geschichte, dass er ausgerechnet diese Geste nutzt