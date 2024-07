Die amerikanische Demokratie ist in extremer Gefahr – schon wieder. Wie bedrohlich eine zweite Amtszeit Donald Trumps werden könnte, erklärt Historiker Timothy Snyder.

Bald müssen die Amerikaner ihr Staatsoberhaupt wählen. Es wird eine Stimmabgabe von höchster Bedeutung. Denn wenn Donald Trump zurück an die Macht gelangt, wird er Rache im Sinn haben. Diese Warnung spricht mit Timothy Snyder ein weltweit anerkannter und führender US-Historiker aus.

Was droht im Falle einer zweiten Amtszeit Trumps? Wie ließe sich seine Rückkehr ins Weiße Haus verhindern? Und welche Lektionen aus der Geschichte sollten wir heute dringend befolgen? Diese Fragen hat Timothy Snyder t-online in Wien beantwortet, wo der Forscher Permanent Fellow des Instituts für die Wissenschaften vom Menschen ist.

t-online: Professor Snyder, auf Donald Trump wurde geschossen. Welche Folgen könnte dieser Anschlag für den Wahlkampf und die USA haben?

Timothy Snyder: Das weiß niemand. Die Republikaner werden ihn benutzen, um die Demokraten schuldig zu sprechen. Aber selbstverständlich ist Donald Trump derjenige, der die Gewalt in den Mittelpunkt unseres politischen Lebens gerückt hat, durch Worte und Taten. Und der Möchtegern-Attentäter scheint ein rechtsextremer Waffennarr gewesen zu sein. Historisch gesehen ist Gewalt innerhalb der extremen Rechten völlig normal – man denke an Österreich oder Deutschland in den 1930er-Jahren. Ein Grund mehr für alle, die sich für Zivilisation und Demokratie einsetzen.

Wie groß schätzen Sie die Gefahr ein, dass sich die Vereinigten Staaten künftig in eine Autokratie oder gar eine Diktatur verwandeln, sollte Trump erneut ihr Präsident werden?

Die amerikanische Republik steht vor einer überaus ernsten Herausforderung, weil Trump keinerlei Respekt vor ihr hat. Wenn Trump gewinnt, wird er auf ausländische Diktatoren als seine engsten Berater hören, seine Unterstützer wollen den gesamten öffentlichen Dienst in den USA durch Loyalisten ersetzen – von denen viele christliche Nationalisten oder Christo-Faschisten sein werden.

Was geschähe im schlimmsten Fall bei einem Wahlsieg Trumps?

Wenn Trump gewinnt, werden wir eine Reihe von diktatorischen Maßnahmen, Unruhen und mit höchster Wahrscheinlichkeit auch Gewalt innerhalb der Vereinigten Staaten erleben. Einige der von Trump befürworteten politischen Maßnahmen, wie das Zusammentreiben von Millionen von Migranten und ihre Abschiebung, werden zudem vermutlich eine Opposition innerhalb der Regierung hervorrufen.

Zur Person Timothy Snyder, Jahrgang 1969, lehrt Geschichte an der Yale University im US-Bundesstaat Connecticut und ist Permanent Fellow am Institut für die Wissenschaft vom Menschen in Wien. Snyder ist einer der führenden Intellektuellen der USA, als Historiker hat er vor allem die Geschichte Osteuropas und des Holocaust erforscht. Sein Buch "Bloodlands. Europa zwischen Hitler und Stalin 1933–1945" avancierte zum Bestseller. Nach "Über Tyrannei. Zwanzig Lektionen für den Widerstand" erscheint am 19. September 2024 Snyders neues Werk "Über Freiheit" bei C.H. Beck. Essays von Snyder finden sich bei Substack, so hier über "Political Violence".

Gewalt droht aber auch für den Fall, dass Trump verliert?

Joe Biden könnte die Wahl mit 20 Millionen Stimmen Vorsprung gewinnen und Trump würde behaupten, dass er gewonnen habe. Genauso gut könnte die gesamte Wahlkreiskarte der Vereinigten Staaten am Tag nach der Wahl in Blau, der Farbe der Demokraten, eingefärbt sein: Trump würde den Sieg für sich beanspruchen. Egal, was passiert, Trump wird sagen, dass er gewonnen hat. In der politischen Berichterstattung ist keine Prognose zu 100 Prozent sicher, aber in dieser Hinsicht können wir davon ausgehen. Wenn Trump verliert, ist es wahrscheinlich, dass es um die Zeit der Wahl herum zu irgendwelchen Unruhen kommen könnte, bei denen Trump seine Anhänger auffordert, dieses oder jenes zu tun.

Eine ziemlich düstere Aussicht …

Die kommende Wahl in den USA ist eine Art Katalysator für den allgemeinen Zustand, in dem sich die Vereinigten Staaten befinden. Und diese gegenwärtige Situation ist unhaltbar. Wir werden nicht so weitermachen wie bisher. Die Dinge werden entweder viel besser oder viel schlimmer. Dazwischen gibt es nichts. Um auf Ihre Frage zurückzukommen, wie nahe sich die USA an einer Autokratie oder Diktatur befinden: Im Prinzip geht es weniger darum, wie stark die Vereinigten Staaten in diese Richtung tendieren, sondern darum, dass sich eine radikale Möglichkeit dazu abzeichnet.

Sind die amerikanischen Institutionen stark genug, um Trump und dessen Anhängern zu widerstehen? Der Supreme Court wird von ultrarechten Richtern dominiert. Deren letzte Entscheidung hat US-Präsidenten juristisch nahezu unangreifbar für Entscheidungen in deren Amtszeit gemacht.