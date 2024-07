Ja. Der Schritt von Biden war überfällig, besonders angesichts der schlechten Umfragewerte. In Georgia, Arizona und Nevada lag er durchschnittlich fünf Prozentpunkte hinter Trump. Auch im wichtigen Industriegürtel, dem Rust Belt, in Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, rangierte er 2 bis 2,5 Prozentpunkte im Schnitt hinter Trump. Das war für Biden nicht mehr aufholbar, zumal die Tendenz in Richtung Trump gestiegen ist. Es wäre für Biden unmöglich gewesen, aus dieser Misere herauskommen. Es zeichnet aber auch einen Politiker von Größe aus, zurückzutreten und nicht bis zum allerletzten Moment am Amt zu klammern.