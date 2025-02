Wegen Sprachregelung Trump-Administration greift gegen Reporter durch

Von dpa , aj Aktualisiert am 13.02.2025

Pressesprecherin Karoline Leavitt: Trumps-Regierung wolle sich mit dem Vorgehen vor "Lügen" schützen. (Quelle: IMAGO/Andrew Leyden/imago)

Donald Trump hat ein schwieriges Verhältnis zu den Medien – vor allem, wenn sie ihm nicht zustimmen. Ein AP-Reporter bekommt dies nun deutlich zu spüren.

Einen Tag nach dem Ausschluss eines Reporters von Associated Press (AP) von der Berichterstattung aus dem Weißen Haus ist der größten US-Nachrichtenagentur erneut der Zugang verwehrt worden. Am Mittwoch (Ortszeit) wurde der AP-Reporter den zweiten Tag in Folge daran gehindert, für sein Medium von der Vereidigung der neuen Geheimdienstdirektorin Tulsi Gabbard zu berichten.

Auf die wiederholte Einschränkung angesprochen, sagte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, die Trump-Regierung wolle sich vor den "Lügen" der Medien schützen."Wir behalten uns das Recht vor, zu entscheiden, wer ins Oval Office darf", führte Leavitt am Mittwoch vor Journalisten aus.

Dem US-Präsidenten Fragen zu stellen, sei als "Einladung" zu verstehen und nicht als Recht. "Wenn wir das Gefühl haben, dass in diesem Raum Lügen verbreitet werden, werden wir dagegen vorgehen", sagte Leavitt weiter. Dabei verwies sie darauf, dass es "eine Tatsache" sei, "dass das Gewässer vor der Küste Louisianas Golf von Amerika genannt" werde. "Und ich bin mir nicht sicher, warum die Nachrichtenagenturen ihn nicht so nennen wollen, aber so ist es nun einmal."

AP-Chefredakteurin: "Es ist alarmierend"

Am Dienstag hatte die AP-Chefredakteurin Julie Pace mitgeteilt, dass ihr Reporter "daran gehindert" worden sei, an der Unterzeichnung eines Erlasses von Trump im Oval Office teilzunehmen. Der Grund sei, dass sich die Nachrichtenagentur in ihrer Berichterstattung nicht an die Umbenennung des Golfs von Mexiko in "Golf von Amerika" hält, die US-Präsident Donald Trump verkündet hatte.

"Es ist alarmierend, dass die Trump-Administration AP für ihren unabhängigen Journalismus bestraft", hieß es in ihrer Stellungnahme. "Unseren Zugang zum Oval Office auf der Grundlage von Inhalten der AP-Sprache einzuschränken, beeinträchtigt nicht nur ernstlich den Zugang der Öffentlichkeit zu unabhängigen Nachrichten, sondern verletzt schlicht den ersten Verfassungszusatz", ist darin zu lesen.

Die Korrespondenten-Vereinigung des Weißen Hauses betonte in einer Stellungnahme: "Das Weiße Haus kann nicht diktieren, wie Nachrichtenmedien berichten, und es sollte auch nicht einzelne Journalisten bestrafen, weil es mit den Entscheidungen ihrer Vorgesetzten nicht einverstanden ist." Die Vereinigung stehe an der Seite der AP und rufe das Weiße Haus auf, seinen Kurs rasch zu korrigieren.

"Der Golf von Mexiko trägt diesen Namen schon seit mehr als 400 Jahren"

AP ist die größte Nachrichtenagentur in den USA. Ihr sprachliches Regelwerk gehört seit Jahren zur Standardlektüre für Nachrichtenredaktionen und Firmenbüros. Zu ihrem Vorgehen beim "Golf von Mexiko" erklärte die Redaktion in dem Styleguide, dass Trumps Anordnung nur innerhalb der Vereinigten Staaten gelte. Der Golf von Mexiko trage diesen Namen jedoch schon seit mehr als 400 Jahren.

"Die Associated Press wird den Golf von Mexiko mit seinem ursprünglichen Namen bezeichnen und gleichzeitig den von Trump gewählten neuen Namen anerkennen", teilte sie mit. Als globale Nachrichtenagentur, die Nachrichten auf der ganzen Welt verbreite, müsse die AP sicherstellen, dass Ortsnamen und geografische Angaben für alle Zielgruppen verständlich seien.