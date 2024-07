t-online: Herr Ischinger, Sie waren auf dem Parteitag der Republikaner in Milwaukee. Was hat Sie am meisten beeindruckt?

Was sehen seine Anhänger in Donald Trump?

Gerade noch rechtzeitig, denke ich. Der körperliche und beginnende geistige Verfall war ja nicht mehr zu übersehen. So hat er sich zu einer großen menschlichen und politischen Geste aufgerafft, die ihm sicherlich nach mehr als 50 Jahren in der Politik sehr schwerfiel. Aber: Money talks, wie man in Milwaukee sagte – die Spendeneinnahmen gingen nach Joe Bidens verheerendem TV-Auftritt massiv zurück. Panik brach unter den Demokraten aus. Jeder Kongressabgeordnete steht ja am 5. November zur Wahl, genauso wie ein Drittel der Senatoren. Das Rennen gegen Trump schien schon lange vor dem Parteitag der Demokraten im August verloren zu sein.