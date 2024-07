Wisconsin ist der einzige der sieben Staaten, in dem Trump seinen Rückstand auf Harris gegenüber Biden in einer früheren Umfrage verringern konnte. In Pennsylvania führt Trump dagegen mit vier Punkten, in North Carolina mit zwei Punkten. In Georgia liegen beide gleichauf. Die Online-Umfrage wurde vom 24. bis 28. Juli unter registrierten Wählern durchgeführt.

Dienstag, 30. Juli 2024

Trumps Neffe wirbt für Kamala Harris

21.02 Uhr: Fred Trump III., Sohn des verstorbenen Bruders von Donald Trump, Fred Trump Jr., kündigte an, für seine Konkurrentin Kamala Harris zu stimmen. Die Agenda von Harris sei "die, hinter der ich stehe", sagte er in der TV-Sendung "The View" bei dem Sender ABC. Er fügte hinzu: "Wenn ich gefragt werde, werde ich ohne zu zögern für sie werben." Der X-Account der Harris-Kampagne teilte den entsprechenden Interview-Ausschnitt.

In einem anderen Interview auf ABC sagte Trumps Neffe, innerhalb jeder Familie sei es kompliziert. "Jede Familie hat ihren verrückten Onkel. Mein Onkel Donald ist atomverrückt. Und er hat seine Spuren in der Familiengeschichte hinterlassen."

Trump III. wirbt aktuell für sein Buch "All in the Family: The Trumps and How We Got This Way". In einem Ausschnitt, der jüngst bekannt wurde, schrieb Trump III., sein Onkel habe ihm empfohlen, seinen behinderten Sohn sterben zu lassen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Harris will offenbar nächste Woche mit "Running Mate" in den Wahlkampf starten

18.29 Uhr: Vizepräsidentin Kamala Harris wird einem Bericht zufolge bereits nächste Woche mit ihrem "Running Mate" durch stark umkämpften Bundesstaaten reisen. Das schreibt die Nachrichtenagentur Reuters und beruft sich dabei auf zwei mit der Planung vertraute Quellen.

Das sei ein Zeichen dafür, dass sich der Auswahlprozess für Harris' Vize-Kandidaten einem Ende nähert, schreibt Reuters weiter. Entsprechend müsste Harris noch diese Woche einen "Running Mate" benennen, heißt es. Zu den möglichen Kandidaten zählen etwa der Gouverneur von Pennsylvania, Josh Shapiro, oder Mark Kelly, Senator aus Arizona.

Republikanischer Bürgermeister schlägt sich auf Harris' Seite

18.03 Uhr: John Giles, der republikanische Bürgermeister der 500.000-Einwohner-Stadt Mesa, Arizona, unterstützt Kamala Harris im Wahlkampf. Das schreibt er in einem Meinungsbeitrag im Regionalmedium "AZ Central". Gleichzeitig kritisiert er Donald Trump scharf. "Die Republikanische Partei mit Trump an der Spitze geht weiter den Weg des politischen Extremismus, weg von der Konzentration auf unsere Grundfreiheiten. Wir brauchen jetzt mehr denn je Führungspersönlichkeiten, die das Land über die Partei stellen", so Giles.