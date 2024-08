Newsblog zur US-Wahl Trump-Nichte wettert gegen J.D. Vance Von t-online , jcz , sic , das , cck , jse , tos Aktualisiert am 14.08.2024 - 01:56 Uhr Lesedauer: 12 Min. Mary Trump (Archivbild): Sie kritisiert den Vize ihres Onkels heftig. (Quelle: IMAGO/Jack Gruber) Kopiert News folgen

Trumps nennt J.D. Vance "rückgratlos". Elon Musk will in einer Trump-Regierung aushelfen. Alle Informationen im Newsblog.

Trump-Nichte wettert gegen J.D.Vance: "Ohne Rückgrat"

1.55 Uhr: Die Nichte von Donald Trump hat in ihrem Blog den Kandidaten für die Vize-Präsidentschaft, J.D. Vance, scharf angegriffen. "Vance hat kein Rückgrat, keinen moralischen Kompass und keine Leitprinzipien, außer denen, die ihm helfen, seinen gierigen Ehrgeiz zu befriedigen", schrieb sie in ihrem Blog "The Good in Us". Wenn ihre Onkel jemanden ohne Gewissen brauche, dann könnte er keine geeignetere Person als J.D. als seinen Kandidaten finden, schrieb sie weiter.

"Diese Männer sind Feiglinge, die vor einem Autoritätsmenschen kriechen, nicht weil sie an ihn glauben, sondern weil sie Macht oder Schutz suchen. Vance ist nur der letzte, der sich in ihre Reihen einreiht", schimpfte die Autorin, die innerhalb der Trump-Famile als schwarzes Schaf gilt. Sie ist die Tochter von Donald Trumps Bruder Fred Jr. Dieser war ein Pilot und fiel bei seinem Vater Fred Trump Sr. in Ungnade. Der jüngere Donald erbte deshalb das Familienvermögen. Sein Bruder Fred verfiel der Alkoholsucht und starb 1981 an einem Herzinfarkt.

Hacker sollen Harris-Team ins Visier genommen haben

1.10 Uhr: Das Wahlkampfteam der demokratischen US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris ist nach eigenen Angaben von ausländischen Hackern ins Visier genommen worden. Die Rechts- und Sicherheitsteams der Kampagne seien im Juli von der US-Bundespolizei FBI darüber informiert worden, dass die Kampagne Ziel einer Operation ausländischer Akteure gewesen sei, sagte ein Vertreter der Harris-Kampagne am Dienstag (Ortszeit) der Nachrichtenagentur AFP. Es seien Cybersicherheitsmaßnahmen ergriffen worden. Das Wahlkampfteam gab keinen Hinweis darauf, welches Land hinter dem Versuch vermutet wird.

Das US-Außenministerium hatte am Montag den Iran vor Konsequenzen wegen der Einmischung in Wahlen gewarnt. Zuvor hatte die Kampagne des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump bekannt gegeben, dass sie gehackt worden sei. Sie beschuldigte den Iran, hinter dem Angriff zu stecken.

Dienstag, 13. August

Trump sieht Ähnlichkeit von Kamala Harris mit Ehefrau Melania

16.13 Uhr: Der frühere US-Präsident Donald Trump hat sich beschwert über die Darstellung von seiner Wahl-Rivalin auf dem neuen Cover des amerikanischen "Time"-Magazins. Kamala Harris würde darauf aussehen wie "der schönste Filmstar aller Zeiten", sagte er in seinem Live-Gespräch mit dem Tech-Multimilliardär Elon Musk.

Es war einer der skurrilsten Momente dieser Unterhaltung am Montagabend (Ortszeit). Trump sprach weiter über Harris-Cover: "Eigentlich sieht sie da sehr nach einer großartigen First Lady aus. Melania." Sie habe jedenfalls nicht wie Kamala Harris ausgesehen. "Aber natürlich ist sie eine wunderschöne Frau, also belassen wir es dabei, oder?", sagte Trump dann.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

In anderen Teilen des auf Musks Onlineplattform X gestreamten Gesprächs äußerte sich der republikanische Präsidentschaftskandidat abfällig über seine Kontrahentin: Er bezeichnete sie unter anderem als "nicht schlaue Person" und "radikal-linke Verrückte".

Spekulationen über "lispelnden" Trump

4.55 Uhr: In sozialen Netzwerken ist nach dem Livegespräch zwischen Donald Trump und Elon Musk auf der Plattform X über die Art und Weise, wie der Präsidentschaftskandidat sprach, spekuliert worden. Seine Stimme hörte sich zeitweise an, als ob er lispelt, teilweise waren die Worte undeutlich zu hören. Sein Wahlkampfteam sagte CNN, dass es wohl eine Frage des Hörens sei. Auf X diskutierten Nutzer darüber, ob es am Mikrofon liege oder ein anderes technisches Problem sei. Andere sagten, dass Trump schon zuvor manchmal Worte undeutlich ausgesprochen habe. Videoaufnahmen zeigten, dass Trump über sein Handy mit Musk gesprochen hat.