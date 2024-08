Aktualisiert am 12.08.2024 - 21:04 Uhr

Aktualisiert am 12.08.2024 - 21:04 Uhr Lesedauer: 7 Min.

Sieben Posts in zwei Stunden: Trump ist zurück bei X

US-Präsident Joe Biden hat sich in einem TV-Interview zu seinem Rückzug geäußert. Auf die Wahlkampagne von Donald Trump gab es offenbar einen Hackerangriff. Alle Informationen im Newsblog.

Harris überholt Trump in wichtiger Umfrage

20.57 Uhr: Mehr US-Wähler trauen Kamala Harris Wirtschaftskompetenz zu als Donald Trump . Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage der "Financial Times". Harris kommt bei der Frage "Welchem Kandidaten vertrauen Sie bei Wirtschaftsfragen?" auf 42 Prozent, Trump auf 41.

Donald Trump postet wieder auf X

20.33 Uhr: Er ist wieder da: Nach einer mehr als dreijährigen fast kompletten Abwesenheit von X (damals noch Twitter), postet Donald Trump wieder in dem sozialen Netzwerk. Innerhalb von zwei Stunden teilt Trump sieben Beiträge, die meisten davon Wahlkampfvideos.

Trump war nach dem Sturm aufs Kapitol durch seine Anhänger am 6. Januar 2021 von Twitter gesperrt worden. Nachdem Musk Twitter erworben und in X umbenannt hatte, bat er Trump mehrmals öffentlich, wieder auf X zu posten, doch Trump bevorzugte bis auf einen Post aus dem Jahr 2023 sein eigenes Netzwerk "Truth Social". Ob Trump nun dauerhaft zu X zurückkehrt, ist noch unklar.

US-Präsident Biden äußert sich zu seinem Rückzug

19.51 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat in einem Fernsehinterview drei Gründe für seinen Rückzug aus dem Wahlkampf genannt. "Die Umfragen, die wir hatten, zeigten, dass es ein Kopf-an-Kopf-Rennen war, das bis zum Schluss spannend gewesen wäre", sagte Biden dem Sender CBS News .

Céline Dion will keine ihrer Lieder auf Trump-Veranstaltungen hören

Nach Trump-Vorschlag: Harris für Abschaffung der Trinkgeld-Steuer

5.25 Uhr: Zwei Monate nach einem entsprechenden Vorschlag des republikanischen US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump will nun auch die Demokratin Kamala Harris nach einem Wahlsieg die Besteuerung von Trinkgeldern in den USA abschaffen. Das verspricht die Präsidentschaftskandidatin bei einer Wahlkampfveranstaltung in Las Vegas.