"Im Siegestaumel hat Trump einen Fehler gemacht"

Vizepräsidentin Kamala Harris holt in den Umfragen in wichtigen Swing States auf und kann Donald Trump teilweise sogar überholen. Der Druck auf den ehemaligen Präsidenten wächst. Wie reagiert Trump?

Das Rennen ist komplett offen. Nachdem Kamala Harris Präsidentschaftskandidatin der Demokraten wurde, konnte die Vizepräsidentin nicht nur in den landesweiten Umfragen aufholen, sondern auch in den entscheidenden Swing States. Donald Trump scheint das Momentum nach dem Attentat gegen ihn verloren zu haben und steht zunehmend unter Druck – auch weil ein Video auftauchte, in dem sein Vizepräsidentschaftskandidat J.D. Vance kinderlose Politikerinnen wie Harris als "Katzen-Frauen" bezeichnete.