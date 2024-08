Verfolgungsjagd: Auto geht in Flammen auf

Kamala Harris hat Donald Trump indirekt einen Feigling genannt. Sie wird wohl mit Joe Biden am Montag zusammen auftreten. Alle Informationen im Newsblog.

Senator warnt Trump vor Niederlage

Harris nennt Trump indirekt einen Feigling

23 Uhr: Die Kandidatin der Demokraten bei der US-Präsidentenwahl, Kamala Harris, hat ihren republikanischen Kontrahenten Donald Trump indirekt einen Feigling genannt. Bei einem Wahlkampfauftritt in Rochester im Bundesstaat Pennsylvania sagte sie am Sonntag: "In den vergangenen Jahren hat es meiner Meinung nach eine Art Perversion gegeben, die besagt, dass die Stärke einer Führungspersönlichkeit daran gemessen wird, wen sie niedermacht." Dabei lasse sich der wahre Maßstab für die Stärke einer Führungspersönlichkeit daran ablesen, wer gefördert werde. "Jeder, der andere Menschen niedermacht, ist ein Feigling", sagte sie vor Hunderten Anhängern.

Trump hatte Harris am Samstag in Pennsylvania als "Radikale" und "Verrückte" bezeichnet. Nach Meinungsumfragen konnte Harris sowohl landesweit als auch in vielen der acht hart umkämpften Bundesstaaten, darunter Pennsylvania, zu Trump aufschließen.

Umfrage: Demokraten bei Senatsrennen in vier Staaten vorne

22.30 Uhr: Neue Umfragen des konservativen Meinungsforschungsinstituts Rasmussen Reports besagen, dass die republikanischen Kandidaten in den entscheidenden Senatswahlen in Arizona, Ohio, Michigan und Pennsylvania hinter den Demokraten zurückliegen. Die Demokraten kontrollieren derzeit den Senat mit einem Vorsprung von 51 zu 49 Sitzen, einschließlich vier unabhängiger Senatoren, die sich der Partei angeschlossen haben.

Es wird allgemein erwartet, dass die GOP den Sitz in West Virginia, den der scheidende unabhängige Senator Joe Manchin innehatte, gewinnen wird – was den Republikanern schätzungsweise 50 Sitze einbringen wird. Jeder der Republikaner in den umstrittenen Senatswahlen in Arizona, Ohio, Michigan und Pennsylvania wurde von Trump unterstützt. Eine Mehrheit im Senat ist wichtig für Kamala Harris, um im Falle eines Sieges ihre Gesetzvorhaben durchbringen zu können.

Biden und Harris treten bald zusammen auf

10.18 Uhr: US-Vizepräsidentin Kamala Harris wird am Montag voraussichtlich mit Präsident Joe Biden auf dem Parteitag der Demokraten in Chicago auftreten. Doch nicht nur das: Der 81-Jährige will zu Beginn des Parteitages wohl eine Rede halten.

Biden werde direkt am Montagabend bei der Konferenz in Chicago sprechen, heißt es aus dem Weißen Haus. Die Zusammenkunft der Partei findet unter anderen Vorzeichen statt als erwartet, nachdem sich Biden aus dem Rennen um das Weiße Haus zurückgezogen und Platz für Vizepräsidentin Kamala Harris gemacht hat.

Die Nominierung seiner Stellvertreterin zur Präsidentschaftskandidatin hätte eigentlich in Chicago geschehen sollen, wurde aus bürokratischen Gründen aber bereits digital abgewickelt. Der Parteitag dürfte deshalb nun vor allem dazu dienen, Harris und ihren Vizekandidaten Tim Walz mit einer großen Show zu feiern und ihnen Schwung für den Wahlkampf in den kommenden Wochen zu geben.

Trump setzt Wahlkampf mit persönlichen Attacken auf Harris fort