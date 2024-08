In Chicago hat der Parteitag der Demokraten begonnen. Trump sorgt mit Taylor-Swift-Plakaten für Wirbel. Alle Informationen im Newsblog.

Trump erwägt Kabinettsposten für Musk

1.32 Uhr: Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump zieht eine mögliche Berufung von Tesla-Chef Elon Musk in sein Kabinett oder als Berater in Betracht und stellt gleichzeitig Steuergutschriften für Elektroautos in Frage. "Er ist ein sehr kluger Kerl. Ich würde es auf jeden Fall tun, wenn er es machen würde. Er ist ein brillanter Kerl", sagte Trump am Montag in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters auf die Frage, ob er in Erwägung zöge, Musk in eine Beraterrolle oder einen Kabinettsposten zu berufen. Musk hatte sich im vergangenen Monat öffentlich für Trump als US-Präsidentschaftskandidaten ausgesprochen. Tesla reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage zur Stellungnahme.

Demonstranten durchbrechen Zaun bei Parteitag der Demokraten

1.05 Uhr: Der Parteitag der US-Demokraten in Chicago wird von großen pro-palästinensischen Demonstrationen begleitet. Mehrere tausend Menschen schlossen sich am Nachmittag einem Protestzug zum Veranstaltungsort an, wo am Abend (Ortszeit) das Hauptprogramm des viertägigen Treffens startete. Erwartet wurde dort unter anderem eine Rede von Präsident Joe Biden. Laut Augenzeugenberichten durchbrachen Dutzende Demonstranten einen Teil des Sicherheitszauns um das Kongresszentrum, was einen Einsatz der Bereitschaftspolizei zur Folge hatte. Die Organisatoren hatten mit Zehntausenden Teilnehmern gerechnet, tatsächlich kamen jedoch nur einige tausend Menschen.

Der Protest richtete sich in erster Linie gegen das Vorgehen des israelischen Militärs im Gazastreifen und die militärische Unterstützung der USA für Israel.

Parteitag der Demokraten hat begonnen

0.50 Uhr: In Chicago hat der Parteitag der Demokraten begonnen. Am ersten Tag sollen unter anderem Hillary Clinton, Jill Biden und Joe Biden sprechen. Die Rede von Kamala Harris wird für Freitag erwartet.

USA: Iran steckt hinter Hackerangriff auf Trump-Kampagne

0.30 Uhr: Die USA machen den Iran für einen Hackerangriff auf die Kampagne des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump verantwortlich. Es seien "aggressivere Aktivitäten des Iran" während dieses Wahlzyklus festgestellt worden, teilten die US-Bundespolizei FBI, die Nationale Geheimdienstdirektion (Odni) der USA und die US-Behörde für Cybersicherheit (Cisa) am Montag (Ortszeit) in einer gemeinsamen Erklärung mit. Dazu gehörten auch die kürzlich bekannt gewordenen Aktivitäten zur Gefährdung der Trump-Kampagne, welche die US-Nachrichtendienstgemeinschaft dem Iran zuschreibe.

Montag, 19. August

Trump wirbt mit gefälschten Fotos um Stimmen der Taylor-Swift-Fans

22.30 Uhr: US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat mit gefälschten Bildern um die Stimmen der Fans des Popstars Taylor Swift geworben. Der Ex-Präsident teilte am Sonntag (Ortszeit) in seinem Onlinedienst Truth Social unter anderem ein gefälschtes Plakat, auf dem die Sängerin ihre Anhänger dazu aufruft, ihre Stimme für Trump abzugeben. Andere offenkundig manipulierte Bilder zeigten Frauen in T-Shirts mit der Aufschrift "Swifties für Trump". Lesen Sie hier mehr zu den Taylor-Swift-Plakaten.

J. D. Vance klagt über deutsche Immigranten

16.16 Uhr: In einem kürzlich aufgetauchten Video-Clip aus dem Jahr 2021 gibt J. D. Vance Immigranten aus Deutschland, Italien und Irland die Schuld an hohen Kriminalitätsraten. Diese hätten im 19. Jahrhundert in den USA "ethnische Enklaven" gebildet und einander bekämpft.

Auf einer Pressekonferenz am Wochenende erklärte Vance seine Bemerkungen – und bezog sich als Quelle auf den Film "Gangs of New York" von Martin Scorsese: "Davon rede ich, diese ethnischen Enklaven mitten in unserem Land!"