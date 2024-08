Aktuelle Prognosen gehen davon aus, dass der Kandidat die Wahl gewinnt, der möglichst viele dieser Staaten für sich entscheiden kann, während die übrigen Bundesstaaten traditionell sicher an die Republikaner ("Red States") oder an die Demokraten ("Blue States") fallen werden.

Ärger um Scheinadresse

Zuletzt war allerdings nicht klar, ob Kennedy in allen Swing States überhaupt zur Wahl zugelassen werden könnte. Dafür sind, je nach Bundesstaat, in der Regel eine gewisse Zahl an Unterschriften oder Gebühren notwendig. Kennedy konnte das bisher lediglich in North Carolina, Michigan und Georgia vorweisen.