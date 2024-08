Donald Trump stellt das geplante TV-Duell mit Kamala Harris bei ABC News infrage. Sonderermittler Jack Smith will weiter gegen Trump prozessieren. Alle Informationen im Newsblog.

Sonderermittler will Verfahren gegen Trump weiterführen

23.10 Uhr: US-Sonderermittler Jack Smith hat ein Berufungsgericht dazu aufgefordert, das Strafverfahren gegen den früheren Präsidenten Donald Trump in der Dokumenten-Affäre wieder aufzunehmen. Die zuständige Richterin Aileen Cannon hatte das Verfahren Mitte Juli eingestellt. Sie begründete das mit Zweifeln an der rechtmäßigen Ernennung des Sonderermittlers. Smith legte dagegen Berufung ein – und begründete seinen Schritt nun in einem Berufungsschreiben.