Trump: Ihr müsst mich wählen, auch wenn ihr mich nicht mögt

Einst hatte sich die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris gegen Fracking ausgesprochen, nun sagt sie: "Ich werde Fracking nicht verbieten." Trump stellte diese Aussage als unglaubwürdig dar. In Pennsylvania ist Fracking besonders verbreitet. An das Studiopublikum gerichtet sagte Trump, der Fracking unterstützt: "Es ist euer größtes Geschäft, und ihr erzielt einen Großteil Ihres Einkommens mit Fracking. Und dann gibt es jemanden, der Fracking nicht zulässt, der es nicht zulässt. Ihr könnt das Risiko nicht eingehen." Selbst, wenn man ihn nicht ausstehen könne, könne man nicht für Harris stimmen, sagte der 78-Jährige.

Republikanerin Liz Cheney will Harris wählen

2 Uhr: Die prominente US-Republikanerin Liz Cheney will bei der Präsidentenwahl im November für die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris stimmen. "Als Konservative, als jemand, der an die Verfassung glaubt und der sie etwas bedeutet, habe ich gründlich nachgedacht. Und wegen der Gefahr, die von Donald Trump ausgeht, stimme ich nicht nur nicht für Donald Trump, sondern ich werde Kamala Harris wählen", sagte die 58-Jährige bei einer Veranstaltung an der Duke-Universität in North Carolina, wie auf Videos zu sehen war. Cheney gilt seit einigen Jahren als große Kritikerin des früheren republikanischen US-Präsidenten Trump.