Der Secret Service verweist Trump offenbar in eine Halle. Kamala Harris ist offener bei Kryptowährungen. Alle Informationen im Newsblog.

Secret Service: Kein Personal für Freiluftveranstaltung von Trump

5.45 Uhr: Der Secret Service hat nach einem Bericht von ABC News der Wahlkampagne von Donald Trump mitgeteilt, dass er eine im Freien geplante Veranstaltung in Wiscons verlegen muss. Man sei aufgrund von Personalproblemen nicht in der Lage, seine Kundgebung im Freien in Wisconsin am Samstag zu schützen, so eine mit der Situation vertraute Quelle. Offenbar ist der Secret Service, der neben dem US-Präsidenten Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris auch Donald Trump bewacht, wegen der UN-Vollversammlung an seiner Kapazitätsgrenze angelangt, heißt es.

747.000 Personen von Wählerliste in Swing State gestrichen

5.15 Uhr: Die Wahlbehörde von North Carolina hat in den vergangenen 20 Monaten 747.000 Personen aus der Liste der registrierten Wähler gestrichen, wie die Behörden am Donnerstag in einer Pressemitteilung bekannt gaben. Darin heißt es , dass die meisten der aus den Listen gestrichenen Personen als nicht registrierungsberechtigt eingestuft wurden, weil sie innerhalb des Staates umgezogen waren und ihre neue Adresse nicht registriert hatten, oder weil sie an den letzten beiden Bundeswahlen nicht teilgenommen hatten.

North Carolina ist einer der sieben "Swing States", in denen die Präsidentschaftswahlen zwischen Vizepräsident Harris und dem ehemaligen Präsidenten Trump entschieden werden könnten. Nur ein einziger Demokrat in diesem Jahrhundert, Barack Obama im Jahr 2008, hat den Bundesstaat bei einer Präsidentschaftswahl gewonnen. Harris liegt in den Umfragen derzeit aber nahe an Trump.

Harris nähert sich vorsichtig Kryptowährungen

3.20 Uhr: US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat Unterstützung für die Expansion der Kryptowährungsindustrie in den Vereinigten Staaten signalisiert. Sie versucht damit offenbar, Behauptungen vor allem aus dem Trump-Lager zu widerlegen, dass sie ein hartes Durchgreifen gegen den schnell wachsenden, aber umstrittenen Sektor anstreben würde.

In einer Rede in Pittsburgh über die Wirtschaft am Mittwoch sagte Harris, dass es für die Vereinigten Staaten wichtig sei, ihre Dominanz in der Blockchain-Technologie zu erhalten, die den Handel mit Kryptowährungen wie Bitcoin erleichtere, berichtet die "Washington Post". Die Harris-Kampagne veröffentlichte ein Dokument, in dem es heißt, sie werde "innovative Technologien wie KI und digitale Vermögenswerte fördern", eine Anspielung auf Kryptowährungen und ähnliche Technologien wie Stablecoins. Harris hatte am Sonntag Spendern in New York City ein "sichereres Geschäftsumfeld" auch für digitale Vermögenswerte versprochen.

Musk bezahlt Haustür-Besuche von Trump-Kampagne

2.45 Uhr: In den umkämpften Swing-States werden Wahlkampfhelfer von Donald Trump offenbar von einer Unterstützerorganisation betreut, die maßgeblich von Tesla-Chef Elon Musk finanziert wird. Die Trump-Kampagnenführung soll nach einem Bericht des "Guardian" die Arbeit vor Ort an den "America Pac" ausgegliedert haben.

Dieser soll Wahlkampfhelfer engagieren, die von Tür zu Tür gehen und Werbung für Trump machen. Insgesamt sollen bis zu 400 Helfer in sieben Staaten beschäftigt sein. Im Juli hatte Elon Musk angekündigt, 45 Millionen US-Dollar an den "America Pac" spenden zu sollen. Haustürbesuche waren bislang eine Stärke der Demokraten in Kampagnen, nun will offenbar auch die Trump-Kampagne die noch unentschlossenen Wähler vor allem in ländlichen Bereichen zu überzeugen versuchen. Das Unterstützungskomitee wird auch von den Winklevoss-Brüdern und der ehemaligen US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Kelly Craft, unterstützt.

Trump-Großaktionär verkauft Anteile

1.10 Uhr: Ein Großaktionär von Trump Media und ehemaliger Kandidat bei "The Apprentice" hat fast seine gesamte Beteiligung an dem Social-Media-Unternehmen des ehemaligen Präsidenten Donald Trump abgestoßen. Nach aktuellen Kursen vom Donnerstag ist das Aktienpaket etwa 100 Millionen Dollar wert.