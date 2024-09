Trump besorgt: "Der Iran will mich umbringen"

Beide Umfragen deuten übereinstimmend darauf hin, dass die Wähler Trump bei Wirtschaftsfragen mehr Vertrauen entgegenbringen. Bei CNN/SSRS führt er bei diesem Thema mit 50 Prozent vor Harris mit 39 Prozent. Für 41 Prozent der Befragten ist die Wirtschaft das wichtigste Thema. Reuters/Ipsos sieht bei einer ähnlichen Fragestellung den Republikaner mit 43 Prozent zu 41 Prozent vorn. Auch hier sei der Vorsprung leicht geschrumpft, hieß es. Die Abstimmung findet am 5. November statt. In einigen Bundesstaaten kann schon deutlich früher per Brief oder auch in Person gewählt werden.