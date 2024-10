Gerichtsdokument veröffentlicht – Schwere Vorwürfe gegen Trump

Trump sagt dem Sender CBS für ein bekanntes Wahlkampf-Format ab. Kamala Harris' Beliebtheitswerte sind auf einem neuen Hoch. Alle Informationen im Newsblog.

Vorwürfe zu Trumps Rolle beim Kapitol-Sturm veröffentlicht

0.01 Uhr: Ein neu veröffentlichtes Gerichtsdokument gewährt einen detailreichen Einblick in die Wahlmanipulationsvorwürfe gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. Darin wirft Sonderermittler Jack Smith dem Republikaner vor, im Kampf um den Machterhalt nach der verlorenen Präsidentschaftswahl 2020 Straftaten begangen zu haben. "Mit seinen Komplizen startete der Angeklagte eine Reihe von zunehmend verzweifelten Plänen, um die rechtmäßigen Wahlergebnisse in sieben Staaten, die er verloren hatte, zu kippen", heißt es in dem 165 Seiten langen Dokument. Trump soll demnach die Öffentlichkeit, Wahlbehörden und seinen eigenen Vizepräsidenten Mike Pence bewusst belogen haben.

Das Dokument steht im Zusammenhang mit dem gewaltsamen Sturm auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021. Trump soll seine Anhänger damals gezielt aufgestachelt haben, um die Bestätigung des Wahlsiegs des Demokraten Joe Biden zu verhindern. Aufgrund dieser Ereignisse wurde er in der Hauptstadt Washington auf Bundesebene angeklagt.

Die Veröffentlichung des in Teilen geschwärzten Dokuments erfolgte nun, nachdem die zuständige Richterin Tanya Chutkan entschieden hatte, es für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Smiths Team argumentiert darin, dass Trump "wie jeder andere Bürger" für seine "privaten Verbrechen" vor Gericht gestellt werden müsse. Die Ankläger legen dar, warum Trump in dem Fall nicht vor Strafverfolgung immun sein sollte, und stützen sich dafür unter anderem auf Zeugenaussagen, Social-Media-Beiträge und direkte Aussagen Trumps.

Mittwoch, 2. Oktober

Trump sagt Interview bei "60 Minutes" ab

16.42 Uhr: Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat seine Teilnahme an einer Wahlsondersendung des US-Senders CBS abgesagt. Trumps Wahlkampfteam habe seine Zusage zu dem Interview zurückgezogen, teilt die Sendung "60 Minutes" heute auf der Plattform X mit. Trumps Sprecher Steven Cheung schreibt dagegen, es habe zwar Gespräche, aber keine Vereinbarung gegeben. Der Sender habe zudem auf Live-Faktenchecks bestanden, was "beispiellos" sei.

Die Kandidatin der Demokraten, Kamala Harris, wird nach CBS-Angaben in der Ausstrahlung am Montag wie geplant zu sehen sein. Die Einladung an Trump bleibe bestehen. "60 Minutes" gehört zu den erfolgreichsten Formaten im US-Fernsehen und lädt Präsidentschaftskandidaten nach eigener Aussage seit über 50 Jahren ein.

Zum ersten Mal: Mehrheit äußert positive Meinung über Kamala Harris

10.42 Uhr: Rückenwind für Kamala Harris im Rennen ums Weiße Haus: Zum ersten Mal äußert in US-Umfragen eine Mehrheit der Befragten eine positive Meinung über die demokratische Präsidentschaftskandidatin. Das geht aus jüngsten Zahlen des "Project538" hervor, das für den Sender ABC News Umfragen verschiedener Institute zusammenführt und in einem Durchschnittswert darstellt.

So hatten zuletzt laut "Project 538" 47,5 Prozent der Befragten eine positive Meinung von Kamala Harris im Vergleich zu 46,3 Prozent, die Harris eher negativ sehen. Zum Vergleich: Noch Anfang Juli hatte eine Mehrheit der US-Amerikaner von 53,8 Prozent eine eher negative Meinung von Harris, während sich nur 37,1 Prozent wohlwollend über sie äußerten. Damit liegt Harris bei der persönlichen Beliebtheit auch vor ihrem Rivalen Donald Trump, über den sich zuletzt 45,7 Prozent der Befragten positiv aussprachen.

Tim Walz feiert TV-Debatte

10.32 Uhr: Der demokratische Vizepräsidentschaftskandidat Tim Walz hat auf X ein Video gepostet, wie er den Ausgang der TV-Debatte gegen J. D. Vance feiert. Zu sehen ist, wie sich Walz gemeinsam mit seiner Frau eine Pizza holt.

