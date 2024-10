Trump verspricht Steuersenkungen für Auslandsamerikaner

3.30 Uhr: Im Rennen um die Wählergunst kündigte der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump Steuersenkungen für US-Bürger im Ausland an. "Ich bin für ein Ende der Doppelbesteuerung von Amerikanern im Ausland", sagte er in einer Wahlkampferklärung. Er ließ offen, wie er diese Politik umsetzen will. Die Zeitung "Wall Street Journal" hatte zuerst über Trumps Pläne berichtet. Nach Angaben des US-Finanzministeriums leben derzeit rund 4,4 Millionen US-Bürger im Ausland, davon sind rund 2,8 Millionen wahlberechtigt.

Trump schlägt erneutes Fernsehduell mit Harris aus

3 Uhr: Donald Trump lehnt eine weitere TV-Debatte mit der demokratischen Vizepräsidentin Kamala Harris vor der US-Präsidentschaftswahl ab. "Es wird keine Rückrunde geben", schrieb Trump am Mittwoch auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social. Trump begründete seine Absage damit, dass es für eine weitere Debatte im Wahlprozess nun zu spät sei. Nur wenige Stunden zuvor hatte der Fernsehsender "Fox News" die beiden Präsidentschaftskandidaten zu einem möglichen zweiten Schlagabtausch am 24. oder 27. Oktober eingeladen. Trump und Harris waren bereits am 10. September in einer ersten Fernsehdiskussion aufeinandergetroffen.

Trumps Absage kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden Kandidaten zeigen. Fox News erklärte in einer Stellungnahme, ein erneutes Aufeinandertreffen wäre "eine Gelegenheit für jeden Kandidaten, seine abschließenden Argumente zu präsentieren".

Mittwoch, 9. Oktober

Ex-Präsident Obama steigt in den Wahlkampf von Kamala Harris ein

17.14 Uhr: Der frühere US-Präsident Barack Obama steigt am Donnerstag in den Wahlkampf der demokratischen Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris ein. Obama will in Pittsburgh im für die Wahl besonders wichtigen Bundesstaat Pennsylvania seinen ersten Auftritt absolvieren und in den Wochen danach bis zur Wahl am 5. November weitere Kundgebungen abhalten.

Der 63-Jährige genießt in der Demokratischen Partei nach wie vor hohes Ansehen und viel Einfluss. Obama, der 2008 zum ersten schwarzen Präsidenten in der Geschichte der USA gewählt wurde, könnte mit seinen Auftritten vor allem schwarze und junge Wähler für die Demokratische Partei mobilisieren. Harris und ihr republikanischer Kontrahent Donald Trump liefern sich in den Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen.