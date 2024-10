Peter Kloeppel gerät mitten in den Hurrikan

Drama in Tirol: Deutscher Kajakfahrer tot

Trump will TV-Sendern Lizenzen entziehen

Umfragetief für Harris in "Swing States" "Der Glanz ist verblasst" Von t-online , wan Aktualisiert am 11.10.2024 - 04:47 Uhr Lesedauer: 4 Min. Kamala Harris bei einer Wahlveranstaltung in Las Vegas: Sie muss in drei Swing States um Stimmen kämpfen. (Quelle: IMAGO/C Flanigan/imago) Kopiert News folgen

In zwei US-Bundesstaaten, die als Bollwerk der Demokraten gelten, liegt Kamala Harris bei Umfragen hinter Donald Trump. Ist der Stimmungsaufschwung schon vorbei?

In den nationalen Umfragen liegt Kamala Harris vor Donald Trump, doch diese haben keine große Bedeutung. Denn entschieden wird in den Bundesstaaten, wo um die Stimmen der Wahlleute hart gekämpft wird. Und in zwei wichtigen "Swing States" ziehen dunkle Wolken für die Vizepräsidentin auf.

In Michigan und Wisconsin liegt Harris laut der jüngsten Umfrage der Quinnipiac University vom 9. Oktober wieder hinten. Demnach bekommt Trump 50 Prozent und Harris 47 Prozent in Michigan, in Wisconsin liegt Trump mit 48 Prozent zwei Prozentpunkte vor der demokratischen Gegnerin.

Im September lag Harris hier noch vor Trump, in Wisconsin lag der Vorsprung sogar bei fünf Prozentpunkten. "Damals war es so, heute ist es anders", kommentierte Tom Malloy von der Quinnipiac University die Ergebnisse der Umfrage, "der Glanz von Harris nach dem TV-Duell ist verblasst."

Wiederholt sich die Geschichte?

Dabei sind Michigan und Wisconsin wie auch Pennsylvania Teil der "Blue Wall", einer Reihe von Staaten, die lange Zeit als sicher für die Demokraten galten. Trump hatte dort 2016 Gewinne verzeichnet, doch Biden holte sie zurück. Nun scheint sich die Geschichte zu wiederholen. Nur in Pennsylvania führt Harris noch – und hier darf sie nicht verlieren.

Bei den Demokraten scheint man nervös zu werden. Noch vor einem Monat schien Harris auf einer Welle der Zustimmung zu reiten, doch diese ebbt offenbar zunehmend ab. "Alles ist festgefahren und die Zusammensetzung der Wählerschaft ist ungewiss, und es gibt so viele Dinge, die noch nie dagewesen sind", sagte der demokratische Stratege Jamal Simmons, der bis letztes Jahr als Harris' Kommunikationsdirektor fungierte, gegenüber der US-Zeitung "The Hill".

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Spender: Wirtschaftspolitik von Harris findet keinen Anklang

Auf die Frage nach dem Stand des Rennens bezeichnete ein demokratischer Großspender gegenüber "The Hill" die Situation als "Hin und Her". "Ich fühle mich besser als letzte Woche, aber weiterhin nicht gut", sagte der Spender. "Ich habe ein ungutes Gefühl im Bauch." Der Spender wies aber vor allem auf einen großen Makel hin: Harris' Vorstellungen zur Wirtschaft fanden keinen Anklang. "Und die Wirtschaft ist das Thema Nr. 1, 2, 3, 4 und 5", sagte der Spender.

Harris hatte sich nach der TV-Debatte mit Trump rar gemacht, doch in den vergangenen Wochen besuchte sie Talkshows und gab Interviews. Sie stand sogar in der renommierten Sendung "60 Minutes" bei CBS Rede und Antwort und trank ein Bier mit Late-Night-Star Stephen Colbert. Doch in den Umfragen schlägt sich die PR-Offensive nicht nieder.

"Sie ist immer noch dabei, ihre Botschaft 28 Tage vor der Wahl anzupassen (...) Wir sind jetzt in der Phase des 'Verkaufs' der Kampagne, wir sind nicht dabei, die Botschaft zu verfeinern", sagte ein Wahlstratege zu "The Hill".

Selbst Geld scheint keine durchschlagende Wirkung zu haben. Das Team von Harris hat innerhalb von 80 Tagen fast eine Milliarde US-Dollar an Spenden gesammelt – Trump erreichte laut dem britischen "The Guardian" nur 309 Millionen US-Dollar.

Detroit zeigt Apathie bei schwarzen Wählern

Die Gründe für das Nachlassen der Popularität sind vielschichtig. Linke Wähler werfen Harris und Biden vor, die Anliegen der Palästinenser zu vernachlässigen. Die Republikaner kritisieren, dass Harris nicht bei Immigranten durchgreift – auch wenn sie gleichzeitig ein entsprechendes Gesetz im Kongress auf Geheiß von Donald Trump blockieren.