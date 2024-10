Kamala Harris hat ein Problem: Ausgerechnet eine Wählergruppe, die den US-Demokraten meist die Treue hält, wendet sich ab. Nun schrillen die Alarmglocken.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Zu einem der schwerwiegendsten Denkfehler der US-Demokraten gehört möglicherweise schon lange der Glaube an eine Art Automatismus: Schwarze Amerikaner würden ohnehin lieber eine schwarze Kandidatin wie Kamala Harris wählen als Donald Trump, einen weißen Mann, der insbesondere bekannt ist für seine rassistischen Ausfälle. Diese Annahme ist zwar nicht unbegründet. Aber sie ist auch trügerisch.

Einerseits ist auch im Jahr 2024 anhand repräsentativer Umfragen unübersehbar, dass Afroamerikaner wohl mit großer Mehrheit eher demokratisch als republikanisch wählen werden. Aber schon im Jahr 2016 entschieden sich laut Nachwahlbefragungen 8 Prozent der schwarzen Wähler für Trump. Im Jahr 2020 verstärkte er diesen Trend dann sogar, obwohl er die Wahl insgesamt gegen Joe Biden verlor. Unter Schwarzen stieg die Unterstützung für ihn innerhalb von vier Jahren um 4 Punkte auf 12 Prozent.

Dieser Erfolg wurde schon damals größtenteils von jüngeren schwarzen Männern getragen. Und viel spricht derzeit dafür, dass Trump vier Jahre später erneut besser abschneiden könnte als im vorherigen Wahlkampf. Obwohl es sich um eine vermeintlich kleine Wählergruppe handelt, ist das für die Demokraten ein großes Problem. Denn in entscheidenden Bundesstaaten wie Michigan oder Georgia können schwarze Wähler am Ende den Ausschlag geben. Es geht im Zweifel um wenige Tausend Stimmen.

Panik-Reaktion oder echtes Anliegen?

Eine kürzlich veröffentlichte Umfrage des "AP-NORC Centers for Public Affairs Research" hat die Sorgen der Demokraten zuletzt größer werden lassen. Obwohl die schwarzen Wähler Kamala Harris prinzipiell unterstützen, glaubt nur die Hälfte von ihnen, dass Kamala Harris das Land wirklich zum Besseren verändern wird. Ein bedeutender Teil gibt an, unsicher zu sein, ob die Wahl für sie persönlich überhaupt eine Bedeutung haben wird.

Und so hat in den letzten drei Wochen vor der Wahl ein erbittertes Wettrennen zwischen Kamala Harris und Donald Trump begonnen – um ebendiese jungen schwarzen Amerikaner. Mit einer eigenen "Opportunity Agenda for Black Men" versuchen die Demokraten noch Boden gutzumachen. Kamala Harris verspricht günstige Kredite für schwarze Kleinunternehmer und finanzielle Unterstützung für Weiterbildungsprogramme, aber auch Verbraucherschutzgesetze für schwarze Männer, die offenbar gerne in Kryptowährungen investieren. Auch Möglichkeiten im legalen Marihuana-Geschäft bietet die Harris-Kampagne schwarzen Männern ausdrücklich an.

Gerade weil dieses Programm aber so plötzlich kommt, wirkt die direkt einsetzende Kritik von Trump und den Republikanern glaubhaft. Sie werfen Harris vor, schwarze Männer als wichtige Wählergruppe nur infolge schlechter Umfragewerte erst jetzt entdeckt zu haben. Der Vorwurf, warum Kamala Harris als erste schwarze Vizepräsidentin in den vergangenen vier Jahren nicht längst mehr für diese getan hat, kann derzeit leicht verfangen.

Die gezielte Ansprache

Die erkennbare Distanz zur Demokratischen Partei nutzt Trumps Kampagne derweil gezielt aus. In Städten wie Philadelphia, Detroit oder Milwaukee wurden etwa gezielt Gesprächsrunden und Veranstaltungen in schwarzen Stadtvierteln organisiert. Im September wurde eine "Black Voices for Trump"-Bustour durch mehrere Städte koordiniert, um "schwarze Stimmen für Trump" zu mobilisieren. Schwarze Republikaner wie der Kongressabgeordnete Byron Donalds reisen durch Georgia, um für Stimmen zu werben. Vor diesem Hintergrund erscheint eine ohnehin viel zu vereinfachte Gleichung geradezu absurd: Republikaner seien im Kern Rassisten, weshalb Schwarze gar nicht für Trump stimmen könnten und man sich auch nicht sonderlich um diese bemühen müsse.