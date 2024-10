Das Thema Migration ist womöglich die größte Schwachstelle im Wahlkampf von Kamala Harris . Viele Wähler verbinden die Probleme mit der Migration direkt mit der Demokratin. Mit dem Interview bei Fox News hat sie sich nun direkt in die Höhle des Löwen begeben: Denn dass Moderator Baier insbesondere die Migration in den Fokus rücken würde, galt bereits zuvor als ausgemacht.

Experte: Das ist Harris' Hauptziel

"Harris hat das Problem eingestanden"

Viele Amerikaner verbinden die Migrationsprobleme direkt mit der Vizepräsidentin. Harris könne das Problem nicht wegleugnen, so van de Laar. "Harris hat das Problem eingestanden und anschließend ihre Position klargemacht. Denn das ist nun mal die Realität: Im Land befinden sich Millionen illegaler Einwanderer, und Amerikaner sind durch Gewalttaten illegaler Migranten gestorben." Nach Angaben der Friedrich-Ebert-Stiftung liegt die Zahl der illegal Eingewanderten in den USA inzwischen zwischen 11,5 und 12 Millionen.

Dass Harris im Fox-Interview immer wieder auf ihre Karriere als Staatsanwältin in Kalifornien verwies, sei Teil ihrer Strategie – zu der auch gehört, dass sie ihren als liberal geltenden Heimatstaat in diesem Zusammenhang nicht nennt. "Sie bezeichnet sich immer wieder als 'Strafverfolgerin in einem Grenzstaat'", analysiert van de Laar. "Das Ziel ist hier, als die harte Staatsanwältin gesehen zu werden, die bereits vor ihrer Zeit in der Politik hart gegen Kartelle vorgegangen ist."