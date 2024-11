Genau. Obama war auch so ein außergewöhnlich seltener Kandidat, wie er nur einmal in einer Generation vorkommt. Harris ist solide, aber nicht in dieser außergewöhnlichen Liga. Sie hat also vier Schlüssel, die gegen sie sprechen. Das sind aber zwei weniger, als nötig wären für eine Niederlage.

Donald Trump passt eindeutig nicht in dieses Schema. Im Gegenteil: Er spricht eine schmale Basis an, so leidenschaftlich diese auch sein mag. In seinen vier Jahren als Präsident lag seine durchschnittliche Zustimmungsrate in der Umfrage des Gallup-Instituts bei 41 Prozent, also historisch gesehen genau am unteren Ende aller Präsidenten. In zwei aufeinanderfolgenden Wahlen hat er die Stimmen der Bevölkerung mit 10 Millionen Stimmen verloren. Und seine Zustimmungsrate verharrt weiterhin im niedrigen bis mittleren 40-Prozent-Bereich. Das liegt auch weit unter der Zustimmungsrate von Kamala Harris.