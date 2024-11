Newsblog zur US-Wahl Trumps Abschluss-Hetze: "Sie ist böse, krank, verrückt" Von dpa , afp , reuters , tos , jha 05.11.2024 - 16:22 Uhr Lesedauer: 4 Min. Donald Trump bei seiner letzten Wahlkampfveranstaltung: Kurz vor den Wahlen attackieren die Republikaner ihre Gegner mit stumpfen Beleidigungen. (Quelle: Chip Somodevilla) Kopiert News folgen

Donald Trump und J. D. Vance setzen im Wahlkampfendspurt auf Beleidigungen. Die Wahllokale in einigen US-Bundesstaaten sind geöffnet. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Trump und Vance setzen auf Beleidigungen

15.41 Uhr: Im Wahlkampfendspurt setzen der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump und sein Kandidat für den Posten des Vizepräsidenten, J. D. Vance, auf Beleidigungen in Richtung der Demokraten. Während seiner letzten großen Wahlkampfveranstaltung in Grand Rapids im US-Bundesstaat Michigan beleidigte Trump die ehemalige Chefin der demokratischen Fraktion im US-Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi, als "böse, krank, verrückt". Anschließend formte er mit seinem Mund ein Wort, das von Beobachtern als "Bitch", zu Deutsch "Schlampe", interpretiert wurde. Diese Beleidigung sprach Trump allerdings nicht aus.

Auch J. D. Vance beendete seinen Wahlkampf mit einer Beleidigung, er suchte sich als Ziel die demokratische Präsidentschaftskandidatin Harris heraus: "Wir werden den Müll in Washington D.C. rausbringen, und der Müll heißt Kamala Harris", sagte Vance bei einem Auftritt im Bundesstaat New Hampshire.

Seit dem Auftritt eines Comedians bei einem Wahlkampf-Event des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump im New Yorker Madison Square Garden hält sich die "Müll"-Rhetorik im US-Wahlkampf hartnäckig. Tony Hinchcliffe hatte die zu den USA gehörende Karibikinsel Puerto Rico als im Ozean schwimmende Insel aus Müll bezeichnet – und damit Empörung ausgelöst.

Im Verlauf des Wahlkampfs ist Trump zunehmend vulgärer geworden und setzte auf grobe Beleidigungen. So bezeichnete er Harris in Social-Media-Posts als "Spinnerin", "Kommunistin", "dumm wie ein Stein", "Müll" und als "ekelhaft". Außerdem deutete er an, sie habe Sex gegen politische Positionen eingetauscht. Keine seiner Aussagen kann anhand von Fakten belegt werden.

Wahllokale im Osten der USA geöffnet

13.50 Uhr: In den USA haben die ersten Wahllokale für all diejenigen geöffnet, die am Wahltag persönlich ihre Stimme abgeben wollen. Nachdem in einem kleinen Ort bereits um Mitternacht (Ortszeit) abgestimmt worden war, öffneten im Osten der Vereinigten Staaten nun auch die Wahllokale in größeren Städten und Kommunen. Um 7.00 Uhr Ortszeit (13.00 Uhr MEZ) öffneten sie zum Beispiel in Washington D.C., bereits eine Stunde früher in New York.

Die Entscheidung fällt zwischen der Demokratin und Vizepräsidentin Kamala Harris sowie dem republikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump. Auch in einigen "Swing States", die besonders umkämpft sind und die Wahl entscheiden könnten, dürfen die Wähler bereits an die Wahlurnen – etwa in North Carolina, Georgia, Pennsylvania und in Teilen von Michigan. In Wisconsin, Arizona und Nevada, wo ebenfalls ein enges Rennen erwartet wird, öffnen die Wahllokale erst später.

