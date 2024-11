Welche Themen könnte Trump anpacken?

Ob mit beiden Kongresskammern oder mit nur einer: Trump hat viel vor. Er will Steuern senken und dafür Zölle erhöhen, massenhaft abschieben. Abtreibungsverbote möchte er den Bundesstaaten überlassen. Und er behauptet, den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine "in 24 Stunden" zu beenden. Wie? Fraglich.

Für so manche seiner Pläne bräuchte er tatsächlich eine Kongressmehrheit: zum Beispiel, um Bundesmittel für Schulen zu kürzen, wenn sie unliebsame Inhalte lehren. Oder um Bidens Regeln für weniger Autoabgase aufzuheben. Lesen Sie hier mehr dazu.

Im vergangenen Dezember sagte Trump, dass er seine Macht nicht missbrauchen werde – "außer am ersten Tag". An diesem werde er die südliche Grenze zu Mexiko schließen und die Ölgewinnung ausweiten, wörtlich: "bohren, bohren, bohren." Er sprach davon, seine Rivalen ins Visier zu nehmen, bezeichnete sie als "Ungeziefer". An denjenigen, die ihn seiner Meinung nach politisch verfolgten, werde er Vergeltung üben.