Ich habe in unseren Podcast "Tagesanbruch – Das Amerika-Update" zum einen den geschäftsführenden Bundesfinanzminister Jörg Kukies eingeladen. Er kennt sich seit seinem Studium in den USA hervorragend mit der amerikanischen Politik und Kultur aus, arbeitete sechs Jahre lang für die US-Investmentbank Goldman Sachs und ist ein enger Vertrauter des geschäftsführenden Kanzlers Olaf Scholz. Seit Trumps Zoll-Attacke steht das Telefon des wichtigsten deutschen Ministers nicht mehr still – und was er von seinen amerikanischen Gesprächspartnern berichtet, klingt nicht nur bemerkenswert, sondern auch deutlich differenzierter als die schrille Show des Präsidenten.