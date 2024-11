Republikaner verteidigen Mehrheit im Repräsentantenhaus

20.26 Uhr: Die Republikaner behalten die Mehrheit im US-Repräsentantenhaus. Das berichtet das US-Medium CBS News. Damit haben die Republikaner in beiden Kammern des Kongresses eine Mehrheit. Präsident Trump kann durchregieren.

Trump-Berater droht frisch gewähltem Senatsführer

Thune habe dafür zu sorgen, dass Trumps Ministerposten besetzt, seine Richterkandidaten bestätigt werden und seine politische Agenda durch den Senat kommt, so Kirk. "Wenn er das schafft, werden wir ihn unterstützen. Wenn er es nicht schafft, werden wir uns daran machen, ihn zu entfernen."

Neuer Vorsitzender für den US-Senat gewählt

Biden und Trump begrüßen einander mit Handschlag

17.48 Uhr: Eine Woche nach seinem Sieg bei der US-Präsidentschaftswahl wird Donald Trump am Mittwoch von Präsident Joe Biden im Weißen Haus empfangen. Biden begrüßt seinen Nachfolger per Handschlag im Oval Office seines Amtssitzes in Washington, um mit ihm die Übergabe der Amtsgeschäfte zu besprechen.