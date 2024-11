Neuer in München ausgepfiffen

Donald Trump telefoniert mit Olaf Scholz und Wladimir Putin. In den Gesprächen geht es vor allem um den Krieg in der Ukraine. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Scholz telefoniert mit Trump über "Rückkehr des Friedens in Europa"

00.10 Uhr Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat in seinem ersten Telefonat mit Donald Trump seit dessen Wahl zum US-Präsidenten die Bereitschaft zur weiteren Zusammenarbeit zwischen der Bundesregierung und den USA unterstrichen. Trump und Scholz seien "sich darüber hinaus einig" gewesen, "gemeinsam auf eine Rückkehr des Friedens in Europa hinzuarbeiten", erklärte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Sonntagabend zu dem Gespräch.

In dem Telefonat hätten sich Trump und Scholz "zum deutsch-amerikanischen Verhältnis und den aktuellen geopolitischen Herausforderungen" ausgetauscht. Scholz hatte Trump bereits am Morgen nach dessen Wahlsieg schriftlich gratuliert, dies habe er nun noch einmal persönlich getan, hieß es weiter.

Sonntag, 10. November

"Washington Post": Trump rät Putin von Eskalation in der Ukraine ab

22.05 Uhr: Der designierte US-Präsident Donald Trump hat einem Medienbericht zufolge am Donnerstag mit Wladimir Putin telefoniert und dabei über den Krieg in der Ukraine gesprochen. Trump habe Putin geraten, den Krieg in der Ukraine nicht zu eskalieren, berichtet die "Washington Post" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Trump habe in dem Telefongespräch auch auf die US-Militärpräsenz in Europa verwiesen. Während des Wahlkampfs hatte Trump gesagt, er werde eine Lösung finden, um den Krieg "innerhalb eines Tages" zu beenden. Am Freitag erklärte der Kreml, Putin sei bereit, mit Trump über die Ukraine zu sprechen.

Trump will Demokraten angeblich Geld geben

19.13 Uhr: Donald Trump denkt nach eigenen Angaben darüber nach, den Demokraten Geld zu geben. Die Demokraten, die "hart und ehrenhaft" gekämpft hätten, hätten trotz Rekordeinnahmen während des Wahlkampfes kein Geld mehr, behauptete Trump bei X. "Wir als Partei sollten ihnen, im Sinne dringend notwendiger Einigkeit, mit allem, was wir haben, helfen. Wir haben noch einiges an Geld übrig!" Zuvor hatte das US-Magazin "Politico" berichtet, das Harris-Wahlkampfteam sei mit rund 20 Millionen Dollar verschuldet.

Trump wütet gegen Kaliforniens Gouverneur

10.28 Uhr: Noch ist Donald Trump nicht im Amt, dennoch steht er bereits auf Kriegsfuß mit dem Gouverneur von Kalifornien. Gavin Newsom hatte zuvor Widerstand angekündigt. Mehr zu den Hintergründen lesen Sie hier.

Trump gewinnt auch Swing State Arizona

4.55 Uhr: Donald Trump hat bei der US-Präsidentenwahl auch in Arizona und damit in allen sieben umkämpften Bundesstaaten gewonnen. Das meldete die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen.

Trump ist bereits als Gewinner aus der Präsidentschaftswahl hervorgegangen, weil er sich die notwendige Zahl von mindestens 270 Wahlleuten sicherte.

Arizona bringt ihm elf weitere Wahlleute ein. Damit kommt der Republikaner nun insgesamt auf 312 Stimmen von Wahlleuten - und seine demokratische Gegenkandidatin Kamala Harris auf 226.

Trump lässt Biden mit Übergangsvereinbarung warten

3.08 Uhr: Der designierte Präsident Donald Trump hat eine Reihe von Übergangsvereinbarungen mit der Biden-Administration noch nicht vorgelegt. Hintergrund könnten Bedenken hinsichtlich des obligatorischen Ethik-Gelübdes sein, in dem er verspricht, Interessenkonflikte zu vermeiden, sobald er im Amt vereidigt ist. Sowohl Trumps als auch die ausländischen Geschäftsbeziehungen seiner Familie wurden während seiner Amtszeit und während des Wahlkampfs intensiv untersucht.