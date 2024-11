Kopiert News folgen

Ein rechter Verschwörungstheoretiker verliert seine wichtigste Einnahmequelle. Donald Trump nominiert Marco Rubio als Außenminister. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Satiriker von "The Onion" übernehmen "Infowars"

17.34 Uhr: Die amerikanische Satire-Website "The Onion" landet einen Coup mit dem Kauf des Online-Portals "Infowars" des rechten Verschwörungstheoretikers Alex Jones. Es ist auch eine späte Genugtuung für Familien, die 2012 Kinder beim Amoklauf in der Sandy-Hook-Grundschule verloren haben. Jones hatte jahrelang behauptet, die Attacke sei mit Schauspielern inszeniert worden. Die Familien zogen vor Gericht und setzten sich mit Schadenersatzforderungen in Milliardenhöhe durch. Das führte zu Jones' Insolvenz und der Versteigerung von "Infowars". Die Hinterbliebenen-Familien unterstützten die Übernahme. "The Onion" hat eine lange Tradition als Satire-Publikation

"Infowars" war die zentrale Geldquelle von Jones. Er verkaufte dort unter anderem dubiose Nahrungsergänzungsmittel. Außerdem verbreitete er über das Portal diverse Verschwörungstheorien und betrieb politische Meinungsmache. In der Grundschule Sandy Hook im Bundesstaat Connecticut hatte ein 20-Jähriger 20 Schulkinder und sechs Lehrer erschossen. Jones wurde wegen seiner falschen Behauptungen zur Zahlung von insgesamt rund 1,5 Milliarden US-Dollar (etwa 1,4 Milliarden Euro) Schadenersatz verurteilt. Jones beantragte im Jahr 2022 Insolvenz.

Den Verkauf der Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel werde man aber sofort einstellen – und die Bestände zu einem einzelnen Multivitamin-Riegel einkochen, der möglicherweise Unsterblichkeit sichere, hieß es standesgemäß von der Satire-Website.

Sonderermittler beantragt Pause in zweitem Trump-Verfahren

2 Uhr: Im Strafverfahren gegen Donald Trump zur Dokumentenaffäre hat US-Sonderermittler Jack Smith einen Fristaufschub beantragt. Hintergrund dürfte sein, dass die beiden von Smith geführten Verfahren gegen den Republikaner nach dessen Wahlsieg nun praktisch vor dem Aus stehen – denn das US-Justizministerium ermittelt in der Regel nicht gegen amtierende Präsidenten.

Smith bat das zuständige Gericht in Florida um Zeit bis zum 2. Dezember, um die "beispiellosen Umstände" abzuwägen. Das berichteten unter anderem das Nachrichtenportal "Politico" und der Sender Fox News unter Verweis auf entsprechende Gerichtsdokumente. Erwartet wird, dass der Sonderermittler seine Untersuchungen noch vor Trumps Amtseinführung einstellt.

US-Justizminister Merrick Garland hatte Smith mit Ermittlungen in zwei Fällen gegen Trump beauftragt. Wie in Florida hatte Smith auch im Verfahren in Washington – in dem Trump wegen versuchten Wahlbetrugs und seiner Rolle beim Sturm auf das Kapitol angeklagt ist – angekündigt, das Gericht zeitnah über die nächsten Schritte zu informieren. Die Richterin dort hat diesem Anliegen bereits stattgegeben. Die Vorwürfe in Washington sind die schwerwiegendsten gegen Trump in einer ganzen Reihe von Verfahren. Im Falle einer Verurteilung würde ihm theoretisch eine jahrzehntelange Haftstrafe drohen, aber dazu wird es nun wohl kaum mehr kommen.

Mittwoch, 13. November

Trump nominiert Matt Gaetz als Justizminister

21.32 Uhr: Als Justizminister für sein kommendes Kabinett nominiert Trump Matt Gaetz. Der Kongressabgeordnete aus Florida gilt als treuer Trump-Anhänger. Gegen Gaetz wurde zuletzt unter anderem wegen Menschenhandel, Prostitution und Missbrauchs Minderjähriger ermittelt, er wurde allerdings nie angeklagt. Hier lesen Sie mehr.

Trump benennt Tulsi Gabbard als Chefin der Inlandsgeheimdienste