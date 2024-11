Doch ihre Karriere muss damit nicht beendet sein. In den USA gibt es jetzt Spekulationen, dass US-Präsident Joe Biden ihr noch zu einem Job verhelfen könnte, der sogar auf Lebenszeit ist. Der Anwalt Bakari Sellers, der Abgeordneter der Demokraten in South Carolina war und jetzt als Experte bei CNN die politische Lage analysiert, sieht Harris als mögliche oberste Richterin.

Sotomayor steht bereits unter Druck

Sonia Sotomayor hat Diabetes, berichtet das US-Magazin "Newsweek", was schon in der Vergangenheit für Rufe nach einem Rücktritt sorgte. Sollte sie in den nächsten vier Jahren nicht mehr in der Lage sein, als Richterin zu arbeiten und dann zurücktreten oder gar versterben, würde der Sitz mit großer Wahrscheinlichkeit an einen konservativen Richter gehen.